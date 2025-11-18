Les Clippers en galère : l’heure de paniquer ? Apéro TrashTalk

Parmi les équipes les plus décevantes du début de saison, il y a les Los Angeles Clippers. La franchise californienne est dans le bas du classement alors qu’elle vise les sommets. On en parle dans un Apéro TrashTalk !

Ahlala les Clippers… quel enfer ce début de saison. Les défaites s’enchaînent, Harden est à un top niveau mais les blessures s’accumulent, y’a toujours pas Kawhi Leonard et la défense est absente ! Comment faire à Los Angeles ? Est-ce l’heure de paniquer ? Et comment redresser le navire ?