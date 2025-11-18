Programme NBA : les Lakers affrontent le Jazz… avec LeBron James ?
Le 18 nov. 2025 à 18:46 par Hisham Grégoire
Six matchs sont au programme cette nuit en NBA. LeBron James pourrait faire son début de saison ce soir à domicile face au Utah Jazz à 4h30. Les Atlanta Hawks reçoivent les Detroit Pistons à 1h30.
Le programme NBA de la nuit
- 1h : Magic – Warriors
- 1h30 : Nets – Celtics
- 1h30 : Hawks – Pistons
- 2h : Spurs – Grizzlies
- 4h30 : Lakers – Jazz
- 5h : Blazers – Suns
Le match à ne pas rater : Lakers – Jazz
Une affiche pas très clinquante sur le papier mais qui pourrait être pimentée par un évènement particulier : le potentiel retour de LeBron James. Le King, gêné par une sciatique depuis cet été, pourrait jouer son premier match de la saison ce soir. Première sortie du trio Doncic – James – Reaves ?
De l’autre côté, Lauri Markkanen et Keyonte George sont en très grande forme sur ce début de saison, et n’auront aucun scrupule à gâcher cette soirée.
Le reste du programme :
- Stephen Curry chez Mickey.
- Deuxième victoire consécutive des Nets face aux Celtics ? On n’y croit pas, mais sait-on jamais.
- 11e succès consécutif pour les Pistons à Atlanta ?
- Les Spurs reçoivent les Grizzlies. De’Aaron Fox Time.
- Les Blazers reçoivent les Suns dans un match intrigant à l’Ouest.
Les Français en lice :
- Noah Penda affronte les Warriors.
- Nolan Traoré (de retour de G League) face aux Celtics.
- Zaccharie Risacher, s’il est en tenue après sa chute, affronte les Pistons.
- Rayan Rupert et Sidy Cissoko face aux Suns.