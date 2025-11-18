Six matchs sont au programme cette nuit en NBA. LeBron James pourrait faire son début de saison ce soir à domicile face au Utah Jazz à 4h30. Les Atlanta Hawks reçoivent les Detroit Pistons à 1h30.

Le programme NBA de la nuit

1h : Magic – Warriors

1h30 : Nets – Celtics

1h30 : Hawks – Pistons

2h : Spurs – Grizzlies

4h30 : Lakers – Jazz

5h : Blazers – Suns

Le match à ne pas rater : Lakers – Jazz

Une affiche pas très clinquante sur le papier mais qui pourrait être pimentée par un évènement particulier : le potentiel retour de LeBron James. Le King, gêné par une sciatique depuis cet été, pourrait jouer son premier match de la saison ce soir. Première sortie du trio Doncic – James – Reaves ?

De l’autre côté, Lauri Markkanen et Keyonte George sont en très grande forme sur ce début de saison, et n’auront aucun scrupule à gâcher cette soirée.

Le reste du programme :

Stephen Curry chez Mickey.

Deuxième victoire consécutive des Nets face aux Celtics ? On n’y croit pas, mais sait-on jamais.

11e succès consécutif pour les Pistons à Atlanta ?

Les Spurs reçoivent les Grizzlies. De’Aaron Fox Time.

Les Blazers reçoivent les Suns dans un match intrigant à l’Ouest.

Les Français en lice :

Noah Penda affronte les Warriors.

Nolan Traoré (de retour de G League) face aux Celtics.

Zaccharie Risacher, s’il est en tenue après sa chute, affronte les Pistons.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko face aux Suns.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici