Programme NBA : les Lakers affrontent le Jazz… avec LeBron James ?

Le 18 nov. 2025 à 18:46 par Hisham Grégoire

LeBron James 27 mars 2025
Source image : YouTube

Six matchs sont au programme cette nuit en NBA. LeBron James pourrait faire son début de saison ce soir à domicile face au Utah Jazz à 4h30. Les Atlanta Hawks reçoivent les Detroit Pistons à 1h30.

Le programme NBA de la nuit

  • 1h : Magic – Warriors
  • 1h30 : Nets – Celtics
  • 1h30 : Hawks – Pistons
  • 2h : Spurs – Grizzlies
  • 4h30 : Lakers – Jazz
  • 5h : Blazers – Suns

Le match à ne pas rater : Lakers – Jazz

Une affiche pas très clinquante sur le papier mais qui pourrait être pimentée par un évènement particulier : le potentiel retour de LeBron James. Le King, gêné par une sciatique depuis cet été, pourrait jouer son premier match de la saison ce soir. Première sortie du trio Doncic – James – Reaves ?

De l’autre côté, Lauri Markkanen et Keyonte George sont en très grande forme sur ce début de saison, et n’auront aucun scrupule à gâcher cette soirée.

Le reste du programme :

  • Stephen Curry chez Mickey.
  • Deuxième victoire consécutive des Nets face aux Celtics ? On n’y croit pas, mais sait-on jamais.
  • 11e succès consécutif pour les Pistons à Atlanta ?
  • Les Spurs reçoivent les Grizzlies. De’Aaron Fox Time.
  • Les Blazers reçoivent les Suns dans un match intrigant à l’Ouest.

Les Français en lice :

  • Noah Penda affronte les Warriors.
  • Nolan Traoré (de retour de G League) face aux Celtics.
  • Zaccharie Risacher, s’il est en tenue après sa chute, affronte les Pistons.
  • Rayan Rupert et Sidy Cissoko face aux Suns.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

