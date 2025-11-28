Minnesota Timberwolves : c’est quoi le problème ? Apéro TrashTalk

Parmi les équipes qui traversent une zone de turbulences en ce moment, il y a les Minnesota Timberwolves. La bande d’Anthony Edwards reste sur trois défaites dont deux assez scandaleuses, et se retrouve en dehors du Top 6 à l’Ouest. Faut qu’on en parle.

Les Wolves restent sur deux finales de conférence consécutives mais ne ressemblent pas aujourd’hui à une équipe capable de viser les hauteurs de l’Ouest. Ça choke dans tous les sens, l’absence d’un vrai meneur fait mal, le coach Chris Finch est parfois dépassé, tout ça dans une conférence qui n’attend pas. Peut-être que ce n’est qu’un retard à l’allumage et que les Loups vont bientôt trouver leur rythme de croisière, ou alors un changement est nécessaire. Par ici l’Apéro spécial Wolves !