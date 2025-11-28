Absent depuis le début de la saison suite à une opération au poignet, Jalen Williams va faire ses grands débuts ce vendredi soir contre les Suns. Comme si le Thunder avait besoin de ça…

Le champion en titre a gagné 18 matchs sur 19 cette saison et est sur le point de récupérer son deuxième meilleur joueur, ailier All-Star / All-NBA / All-Defensive Second Team qui tournait en 21 points – 5 rebonds – 5 passes l’an dernier.

Oui, la phrase fait clairement flipper mais elle est bien réelle : c’est Shams Charania (ESPN) qui a annoncé la terrible nouvelle au reste de la NBA.

Que dire de plus à part que le Thunder devrait devenir encore plus fort dans sa quête du back-to-back ?

Alors bien sûr, Jalen Williams va revenir progressivement et aura sans doute besoin d’un peu de temps pour retrouver son rythme et son meilleur niveau. L’équilibre d’Oklahoma City va forcément changer aussi par rapport à celui trouvé en début de saison. Néanmoins, le Thunder est tellement solide collectivement que la réintégration de J-Dub devrait se faire sans souci.

La concurrence peut trembler.