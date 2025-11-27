9 points en 9 SECONDES : Ignas Sargiunas signe la séquence de l’année !

C’EST QUOI CETTE SÉQUENCE DE FOU ? Alors que la Lituanie était menée de 7 points à 9,7 secondes de la fin du match contre la Grande-Bretagne (dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2027), Ignas Sargiunas a envoyé la séquence basket de l’année en claquant un 3/3 à 3-points avec le game-winner. ÉNORME !

Le genre de séquence qu’on ne vit que très rarement en tant que spectateur. Le genre de séquence d’une vie pour tout joueur de basket. Ignas Sargiunas, joueur du Rytas Vilnius et de la sélection lituanienne, vient de signer le souvenir de sa vie. Une séquence IRRÉELLE face à la Grande-Bretagne, au bout d’un match qui semblait perdu.

9 POINTS EN 9 SECONDES 😱😱😱

VOUS NE VERREZ RIEN DE MIEUX AUJOURD’HUI

IGNAS SARGIUNAS SUR UNE AUTRE PLANÈTE EN QUALIF COUPE DU MONDE ! 🇱🇹🇱🇹🇱🇹

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2025

Il reste 10 secondes, la Lituanie est menée de 7 points et tout semble bien terminé. Sauf que ce cher Ignas Sargiunas envoie une banderille à 3-points pour revenir à 4 unités. Faute commise sur remise en jeu, les Britanniques manquent un lancer. Nouvelle tentative du parking du lituanien, ficelle. C’est déjà fou ici. La Grande-Bretagne prend temps mort, avance logiquement la balle au demi-terrain pour sa remise en jeu mais chie dans la colle sur la passe. Interception de la part d’Ignas Sargiunas, qui fait ficelle à 11 mètres. 88-89, victoire et moment légendaire débloqué, la planète basket en ébullition !