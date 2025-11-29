Les Milwaukee Bucks sont dans une mauvaise phase. Après la défaite de cette nuit face aux New York Knicks (109-118), la franchise du Wisconsin reste sur sept défaites consécutives. Une situation qui ne plait pas du tout à Giannis Antetokounmpo.

On le savait avant même le début de la saison : l’effectif des Milwaukee Bucks est trop court pour répondre à une blessure de Giannis Antetokounmpo. Le Grec a manqué quatre matchs à cause d’une blessure à l’adducteur et aucun n’a été remporté par son équipe. Au total, ça fait même sept défaites consécutives pour les hommes de Doc Rivers.

Le retour du double MVP n’a rien changé cette nuit. Lui a été brillant avec 30 points, 15 rebonds et 8 passes décisives en 28 minutes, mais les New York Knicks étaient trop forts. Une situation qui l’a particulièrement frustré en zone mixte après la rencontre :

« On a eu l’occasion d’aller à Las Vegas deux fois de suite. Ne pas y aller et ne pas pouvoir remiser sur le 34 rouge (son numéro de maillot est le 34) va être très dur pour moi. Au final, je veux gagner. On a perdu sept matchs d’affilée. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai perdu sept matchs d’affilée. »

Giannis Antetokounmpo: “We had the opportunity to go to Vegas twice in a row. Not going & being able to gamble on 34 red one more time is going to be very tough for me. At the end of the day, I want to win. We’ve lost 7 in a row. I don’t remember the last time I lost 7 in a row.” pic.twitter.com/nrDPlajKtm

— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 29, 2025

Les Milwaukee Bucks étaient les champions en titre en NBA Cup et doivent donc céder leur trône. Giannis Antetokounmpo et les siens doivent se recentrer sur la saison régulière et tenter de briser cette mauvaise dynamique dès cette nuit, à domicile, face aux Brooklyn Nets.

Source texte : Michael Scotto