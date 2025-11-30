Vidéo : le dagger de Pascal Siakam face aux Bulls

Pascal Siakam a eu le ballon de la victoire en mains face aux Chicago Bulls et il en a profité. Le Camerounais a tué l’espoir des hommes de Billy Donovan à un dixième du buzzer final. Les Pacers remportent deux matchs de suite pour la première fois de la saison.

Les Chicago Bulls ont eu plusieurs occasions de gagner cette nuit face aux Indiana Pacers, mais Nikola Vucevic, notamment, n’a pas réglé la mire avec deux beaux air-balle. Alors forcément, le contraste avec ce magnifique tir de Pascal Siakam fait tâche. En NBA comme partout ailleurs, il faut savoir profiter de ses occasions…