Vidéo : le dagger de Pascal Siakam face aux Bulls
Le 30 nov. 2025 à 04:33 par Robin Wolff
Pascal Siakam a eu le ballon de la victoire en mains face aux Chicago Bulls et il en a profité. Le Camerounais a tué l’espoir des hommes de Billy Donovan à un dixième du buzzer final. Les Pacers remportent deux matchs de suite pour la première fois de la saison.
Box-score de cette (rare) victoire des Pacers :
Les Chicago Bulls ont eu plusieurs occasions de gagner cette nuit face aux Indiana Pacers, mais Nikola Vucevic, notamment, n’a pas réglé la mire avec deux beaux air-balle. Alors forcément, le contraste avec ce magnifique tir de Pascal Siakam fait tâche. En NBA comme partout ailleurs, il faut savoir profiter de ses occasions…
