La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert a (probablement) conseillé à Jaylen Brown de devenir chauve
Le 30 nov. 2025 à 06:32 par Robin Wolff
La plus grande action d’un Français en NBA cette nuit est arrivé après le coup de sifflet final. Rudy Gobert semble avoir conseillé (en connaissance de cause) à Jaylen Brown de devenir chauve. Les Timberwolves se sont imposés au bout du suspense face aux Celtics.
Les résultats de la nuit
- Wolves – Celtics : 119-115 (stats)
- Hornets – Raptors : 118-111 (stats)
- Pacers – Bulls : 103-101 (stats)
- Heat – Pistons : 135-138 (stats)
- Bucks – Nets : 116-99 (stats)
- Warriors – Pelicans : 104-96 (stats)
- Suns – Nuggets : 112-130 (stats)
- Clippers – Mavericks : 110-114 (stats)
Rudy Gobert
Le pivot des Minnesota Timberwolves a parfois été dominé par un très gros Neemias Queta, mais n’a pas démérité du tout face aux Boston Celtics. 12 points, 8 rebonds et 3 passes décisives à 5/6 au tir et 2/3 aux lancers. Surtout, il a été l’auteur d’une séquence capillaire marquante après la rencontre.
Rudy Gobert semble conseiller à Jaylen Brown de devenir chauve 😭 pic.twitter.com/H84yU3YyvP
— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) November 30, 2025
Moussa Diabaté
Le pivot des Charlotte Hornets a fait parti du 5 qui a fait basculer la rencontre face aux Toronto Raptors. Il a abattu un travail de l’ombre énorme et a conservé quelques ballons qui ont fait la différence. 7 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers, mais son impact a tellement dépassé ses statistiques.
Nicolas Batum
4 rebonds et 1 interception à 0/4 au tir pour l’ailier des Los Angeles Clippers. Mais son coach lui a fait confiance avec 28 minutes face aux Dallas Mavericks.
Le programme NBA de ce soir
- 21h : Jazz – Rockets
- 0h : Cavaliers – Celtics
- 0h : Knicks (Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara, Pacôme Dadiet) – Raptors
- 0h : Sixers – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 0h : Blazers (Rayan Rupert, Sidy Cissoko) – Thunder (Ousmane Dieng)
- 1h : Wolves (Rudy Gobert, Joan Beringer) – Spurs
- 3h : Kings (Maxime Raynaud) – Grizzlies
- 3h30 : Lakers – Pelicans