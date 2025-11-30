La plus grande action d’un Français en NBA cette nuit est arrivé après le coup de sifflet final. Rudy Gobert semble avoir conseillé (en connaissance de cause) à Jaylen Brown de devenir chauve. Les Timberwolves se sont imposés au bout du suspense face aux Celtics.

Les résultats de la nuit

Wolves – Celtics : 119-115 (stats)

– Celtics : 119-115 (stats) Hornets – Raptors : 118-111 (stats)

– Raptors : 118-111 (stats) Pacers – Bulls : 103-101 (stats)

– Bulls : 103-101 (stats) Heat – Pistons : 135-138 (stats)

: 135-138 (stats) Bucks – Nets : 116-99 (stats)

– Nets : 116-99 (stats) Warriors – Pelicans : 104-96 (stats)

– Pelicans : 104-96 (stats) Suns – Nuggets : 112-130 (stats)

: 112-130 (stats) Clippers – Mavericks : 110-114 (stats)

Rudy Gobert

Le pivot des Minnesota Timberwolves a parfois été dominé par un très gros Neemias Queta, mais n’a pas démérité du tout face aux Boston Celtics. 12 points, 8 rebonds et 3 passes décisives à 5/6 au tir et 2/3 aux lancers. Surtout, il a été l’auteur d’une séquence capillaire marquante après la rencontre.

Rudy Gobert semble conseiller à Jaylen Brown de devenir chauve 😭 pic.twitter.com/H84yU3YyvP

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) November 30, 2025

Moussa Diabaté

Le pivot des Charlotte Hornets a fait parti du 5 qui a fait basculer la rencontre face aux Toronto Raptors. Il a abattu un travail de l’ombre énorme et a conservé quelques ballons qui ont fait la différence. 7 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers, mais son impact a tellement dépassé ses statistiques.

Nicolas Batum

4 rebonds et 1 interception à 0/4 au tir pour l’ailier des Los Angeles Clippers. Mais son coach lui a fait confiance avec 28 minutes face aux Dallas Mavericks.

