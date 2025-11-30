Le combiné du NBA Sunday : les Knicks et Jalen Johnson pour une cote à 1,85

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 30 novembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 8 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h : Jazz (4,90) – Rockets (1,14)

0h : Cavs (1,28) – Celtics (3,35)

0h : Knicks (1,32) – Raptors (3,35)

0h : Sixers (1,82) – Hawks (1,89)

0h : Blazers (5,60) – Thunder (1,13)

1h : Wolves (1,59) – Spurs (2,20)

3h : Kings (2,15) – Grizzlies (1,61)

3h30 : Lakers (1,08) – Pelicans (6,60)

Le combiné du NBA Sunday

Les Knicks battent les Raptors (sans prolongation) et Jalen Johnson réalise un double-double contre les Sixers (1,85) : belle surprise du début de saison à l’Est, les Raptors sont tombés de leur nuage hier contre la faible équipe de Charlotte, gaspillant beaucoup d’énergie dans une défaite en prolongation. L’enchaînement s’annonce compliqué ce soir à New York, en back-to-back. Les Knicks restent sur trois victoires consécutives sous l’impulsion de Jalen Brunson, qui cartonne depuis son retour de blessure. Alors malgré l’absence d’OG Anunoby, on voit New York se comporter en patron face aux Dinos (toujours privés de R.J. Barrett). Avec ça, on mise aussi sur une performance solide de Jalen Johnson (Hawks), remarquable de polyvalence cette saison. JJ tourne à 22 points avec plus de 9 rebonds et 7 passes de moyenne sans Trae Young, et reste sur un triple-double contre Cleveland. On mise sur un double-double de Johnson ce soir face aux Sixers, dans un match qui devrait être explosif. Jalen a terminé avec au moins 10 unités dans deux catégories différentes lors de huit des dix derniers matchs.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).