TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA

Programme NBA : toujours sans Wemby, les Spurs peuvent-ils faire tomber les Wolves ?

Le 30 nov. 2025 à 17:43 par Nicolas Meichel

Devin Vassell Spurs 5 mars 2025

Huit matchs sont sur le programme NBA de ce dimanche 30 novembre. Au menu : quelques belles affiches dans la Conférence Est, et les Spurs qui tenteront de glaner une nouvelle victoire sans Victor Wembanyama.

Le programme NBA de la nuit :

  • 21h : Jazz – Rockets
  • 0h : Cavs – Celtics
  • 0h : Knicks – Raptors
  • 0h : Sixers – Hawks
  • 0h : Blazers – Thunder
  • 1h : Wolves – Spurs
  • 3h : Kings – Grizzlies
  • 3h30 : Lakers – Pelicans

Cinq victoires en six matchs, c’est le bilan des Spurs depuis l’absence de Victor Wembanyama (mollet). San Antonio a notamment marqué les esprits en allant chercher une énorme win à Denver vendredi soir, après avoir compté jusqu’à 18 points de retard. Devin Vassell, De’Aaron Fox et Cie peuvent-ils faire tomber la meute d’Anthony Edwards ? En tout cas l’opportunité est belle, les Wolves étant en back-to-back.

Dans la Conférence Est, on aura droit à plusieurs affiches intéressantes du Top 8 : Cleveland doit se relancer contre Boston, les Knicks veulent prendre la deuxième place aux Raptors, et les Hawks se déplacent à Philadelphie. On ne devrait pas s’ennuyer !

Les Français en lice

  • Zaccharie Risacher (Hawks) à Philadelphie.
  • Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) face aux Spurs, sans Victor Wembanyama.
  • Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet (Knicks) affrontent les Raptors.
  • Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) contre Ousmane Dieng (Thunder) et le champion NBA en titre.
  • Contre Memphis, Maxime Raynaud (Kings) voudra confirmer sa belle perf’ de l’autre jour.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

Tags : Programme NBA, spurs, Victor Wembanyama, wolves
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023