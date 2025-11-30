Programme NBA : toujours sans Wemby, les Spurs peuvent-ils faire tomber les Wolves ?
Le 30 nov. 2025 à 17:43 par Nicolas Meichel
Huit matchs sont sur le programme NBA de ce dimanche 30 novembre. Au menu : quelques belles affiches dans la Conférence Est, et les Spurs qui tenteront de glaner une nouvelle victoire sans Victor Wembanyama.
Le programme NBA de la nuit :
- 21h : Jazz – Rockets
- 0h : Cavs – Celtics
- 0h : Knicks – Raptors
- 0h : Sixers – Hawks
- 0h : Blazers – Thunder
- 1h : Wolves – Spurs
- 3h : Kings – Grizzlies
- 3h30 : Lakers – Pelicans
Cinq victoires en six matchs, c’est le bilan des Spurs depuis l’absence de Victor Wembanyama (mollet). San Antonio a notamment marqué les esprits en allant chercher une énorme win à Denver vendredi soir, après avoir compté jusqu’à 18 points de retard. Devin Vassell, De’Aaron Fox et Cie peuvent-ils faire tomber la meute d’Anthony Edwards ? En tout cas l’opportunité est belle, les Wolves étant en back-to-back.
Dans la Conférence Est, on aura droit à plusieurs affiches intéressantes du Top 8 : Cleveland doit se relancer contre Boston, les Knicks veulent prendre la deuxième place aux Raptors, et les Hawks se déplacent à Philadelphie. On ne devrait pas s’ennuyer !
Les Français en lice
- Zaccharie Risacher (Hawks) à Philadelphie.
- Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) face aux Spurs, sans Victor Wembanyama.
- Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet (Knicks) affrontent les Raptors.
- Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) contre Ousmane Dieng (Thunder) et le champion NBA en titre.
- Contre Memphis, Maxime Raynaud (Kings) voudra confirmer sa belle perf’ de l’autre jour.