Huit matchs sont sur le programme NBA de ce dimanche 30 novembre. Au menu : quelques belles affiches dans la Conférence Est, et les Spurs qui tenteront de glaner une nouvelle victoire sans Victor Wembanyama.

Le programme NBA de la nuit :

21h : Jazz – Rockets

0h : Cavs – Celtics

0h : Knicks – Raptors

0h : Sixers – Hawks

0h : Blazers – Thunder

1h : Wolves – Spurs

3h : Kings – Grizzlies

3h30 : Lakers – Pelicans

Cinq victoires en six matchs, c’est le bilan des Spurs depuis l’absence de Victor Wembanyama (mollet). San Antonio a notamment marqué les esprits en allant chercher une énorme win à Denver vendredi soir, après avoir compté jusqu’à 18 points de retard. Devin Vassell, De’Aaron Fox et Cie peuvent-ils faire tomber la meute d’Anthony Edwards ? En tout cas l’opportunité est belle, les Wolves étant en back-to-back.

Dans la Conférence Est, on aura droit à plusieurs affiches intéressantes du Top 8 : Cleveland doit se relancer contre Boston, les Knicks veulent prendre la deuxième place aux Raptors, et les Hawks se déplacent à Philadelphie. On ne devrait pas s’ennuyer !

Les Français en lice

Zaccharie Risacher (Hawks) à Philadelphie.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) face aux Spurs, sans Victor Wembanyama.

Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet (Knicks) affrontent les Raptors.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) contre Ousmane Dieng (Thunder) et le champion NBA en titre.

Contre Memphis, Maxime Raynaud (Kings) voudra confirmer sa belle perf’ de l’autre jour.

