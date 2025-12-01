Ces dernières heures, les bobos s’accumulent sans modération en NBA. Trae Young, Isaiah Hartenstein ou encore trois joueurs des Cavaliers remplissent la section « blessures », de quoi redistribuer les cartes pour les prochains jours en NBA ?

Trae Young

Absent depuis le 29 octobre à cause d’une entorse au genou droit contracté face aux Nets, Trae Young poursuit son long passage par l’infirmerie. Les Hawks ont procédé à une nouvelle réévaluation il y a deux jours et la décision est tombée : pas de retour immédiat, Young sera réévalué dans deux semaines. L’attente continue donc pour Atlanta, toujours privé de son meneur mais performant sans lui.

Atlanta Hawks guard Trae Young will be re-evaluated in approximately two weeks. He continues to make good progress through his rehabilitation, team says. pic.twitter.com/GmdskZhDBf

— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 29, 2025

Isaiah Hartenstein

Le pivot d’OKC souffre d’une élongation du soléaire droit (muscle à l’arrière de la jambe) et sera absent 10 à 14 jours minimum, avant une nouvelle évaluation. Coup dur pour le Thunder qui perd sa présence intérieure, son activité défensive et son écran mobile préféré de Shai Gilgeous-Alexander.

Isaiah Hartenstein will be out for the next 10-14 days due to a right soleus strain, per the Thunder. pic.twitter.com/DyuGmTl9NP

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 30, 2025

Les Cavaliers

On tient ici un petit triplé pour Cleveland, une mauvaise nouvelle pour une équipe qui a du mal a vraiment lancer sa saison :

Jarrett Allen

Encore une alerte pour le pivot : entorse à un doigt de la main droite, avec environ une semaine d’indisponibilité. Rien de long terme mais une gêne récurrente.

Larry Nance Jr.

L’intérieur a été diagnostiqué d’une déchirure de niveau 1 du muscle soléaire, il sera absent 3 à 4 semaines. Une absence qui risque de peser dans la rotation intérieure déjà fragile de Cleveland.

Sam Merrill

Victime d’une entorse à la main droite, il est listé out pour le prochain match. La durée exacte reste floue, mais il rejoint une liste d’absents déjà bien trop longue.

Cleveland Cavaliers say center Jarrett Allen will miss approximately one week with a right finger strain.

Cavaliers forward Larry Nance Jr. will miss 3-4 weeks after an MRI revealed a Grade 1 soleus strain.

Cavs guard Sam Merrill is listed as day-to-day with a right hand sprain pic.twitter.com/8ggyG0EO10

— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 30, 2025