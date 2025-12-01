Golden State l’avait tenté cet été, avant que la réalité financière du “second apron” ne vienne fracasser l’idée : Seth Curry avait signé avec les Warriors… puis coupé dans la foulée. Deux mois plus tard, la franchise a trouvé l’ouverture budgétaire pour le rappeler. Cette fois, c’est officiel : les Curry vont jouer ensemble en NBA. Enfin.

Seth Curry va intégrer la rotation des Warriors avec un rôle clair : apporter du tir, de la fiabilité sur les lignes arrières et pourquoi pas tenter de suppléer son frangin à la création en sortie de banc. Le vétéran reste l’un des snipers les plus propres de la Ligue, avec plus de 46% de réussite longue distance l’an dernier.

Warriors are signing Seth Curry for the remainder of the season, per @ShamsCharania

Seth Curry joined the team in training camp but was waived before the season began due to « financial restraints.” Now he’s back on the squad. pic.twitter.com/bP7klxzImw

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2025

Cette arrivée permettra surtout de voir les frères Curry sous le même maillot en NBA pour la première fois, un scénario longtemps repoussé par les contraintes de carrière et de calendrier. Une arme offensive de plus pour Steve Kerr, et un joli coup symbolique pour Golden State.