Résumé de la nuit en NBA : les Raptors retrouvent le droit chemin face aux Blazers

Six matchs en NBA cette nuit et de très beaux cartons pour certains d’entre eux. Jaylen Brown mène les Celtics à la victoire face aux Knicks, Anthony Edwards sauve les meubles et le Thunder s’en sort face à des valeureux Warriors. C’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

Sixers – Wizards : 121 – 102 (stats)

– Wizards : 121 – 102 (stats) Raptors – Blazers : 121-118 (stats)

– Blazers : 121-118 (stats) Celtics – Knicks : 123-117 (stats)

– Knicks : 123-117 (stats) Pelicans – Timberwolves : 142 – 149 (stats)

: 142 – 149 (stats) Spurs – Grizzlies : 126 – 119 (stats)

– Grizzlies : 126 – 119 (stats) Warriors – Thunder : 112 – 124 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

CE TIR !

C’EST STEPH OU SETH SUR LE PARQUET ?

🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/2FjbOObHE0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025

Les classements NBA :

