Résumé de la nuit en NBA : les Raptors retrouvent le droit chemin face aux Blazers

Le 03 déc. 2025 à 08:05 par Hisham Grégoire

scottie barnes 3/11/25
Source image : NBA League Pass

Six matchs en NBA cette nuit et de très beaux cartons pour certains d’entre eux. Jaylen Brown mène les Celtics à la victoire face aux Knicks, Anthony Edwards sauve les meubles et le Thunder s’en sort face à des valeureux Warriors. C’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

  • Sixers – Wizards : 121 – 102 (stats)
  • Raptors – Blazers : 121-118 (stats)
  • Celtics – Knicks : 123-117 (stats)
  • Pelicans – Timberwolves : 142 – 149 (stats)
  • Spurs – Grizzlies : 126 – 119 (stats)
  • Warriors – Thunder : 112 – 124 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

CE TIR !

C’EST STEPH OU SETH SUR LE PARQUET ?

🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/2FjbOObHE0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Cavaliers – Blazers
  • 1h : Pacers – Nuggets
  • 1h : Magic – Spurs
  • 1h30 : Knicks – Hornets
  • 1h30 : Hawks – Clippers
  • 2h : Bulls – Nets
  • 2h : Rockets – Kings
  • 2h : Bucks – Pistons
  • 2h30 Mavericks – Heat
