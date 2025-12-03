Résumé de la nuit en NBA : les Raptors retrouvent le droit chemin face aux Blazers
Le 03 déc. 2025 à 08:05 par Hisham Grégoire
Six matchs en NBA cette nuit et de très beaux cartons pour certains d’entre eux. Jaylen Brown mène les Celtics à la victoire face aux Knicks, Anthony Edwards sauve les meubles et le Thunder s’en sort face à des valeureux Warriors. C’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Sixers – Wizards : 121 – 102 (stats)
- Raptors – Blazers : 121-118 (stats)
- Celtics – Knicks : 123-117 (stats)
- Pelicans – Timberwolves : 142 – 149 (stats)
- Spurs – Grizzlies : 126 – 119 (stats)
- Warriors – Thunder : 112 – 124 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Tyrese Maxey s’est une nouvelle fois régalé face aux Wizards. Victoire facile pour Philly.
- Au bout du suspense, les Raptors repartent avec la victoire face aux Blazers.
- Jaylen Brown se régale (42 points), Mikal Bridges répond (35 points) mais ce n’est pas suffisant, victoire des Celtics.
- Les Wolves se sont faits peur mais l’emportent en prolongations après un énorme match de Anthony Edwards (44 points)
- Les Spurs résistent aux Grizzlies, toujours sans Wemby. Harrison Barnes (31 points) et De’Aaron Fox (29 points) ont fait le café.
- Vrai vrai match entre les Warriors (sans Stephen Curry, Al Horford et Jimmy Butler en seconde mi-temps) et le Thunder. les 38 points de SGA ont eu raison des coéquipiers de Draymond Green.
Le highlight de la nuit :
CE TIR !
C’EST STEPH OU SETH SUR LE PARQUET ?
🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/2FjbOObHE0
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Cavaliers – Blazers
- 1h : Pacers – Nuggets
- 1h : Magic – Spurs
- 1h30 : Knicks – Hornets
- 1h30 : Hawks – Clippers
- 2h : Bulls – Nets
- 2h : Rockets – Kings
- 2h : Bucks – Pistons
- 2h30 Mavericks – Heat
