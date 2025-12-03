La nuit des français en NBA : Rudy Gobert s’est régalé face aux Pelicans (26 points, 13 rebonds)
Le 03 déc. 2025 à 08:08 par Hisham Grégoire
Petite nuit pour nos français en NBA. Hormis Rudy Gobert qui a bien mangé dans la raquette des Pelicans, le reste de la nuit a été marqué par de la maladresse chez certains et… pas assez de temps pour s’exprimer pour d’autres. On fait le tour des frenchies.
Les résultats de la nuit :
- Sixers – Wizards : 121 – 102 (stats)
- Raptors – Blazers : 121-118 (stats)
- Celtics – Knicks : 123-117 (stats)
- Pelicans – Timberwolves : 142 – 149 (stats)
- Spurs – Grizzlies : 126 – 119 (stats)
- Warriors – Thunder : 112 – 124 (stats)
Rudy Gobert
Match de MAMMOUTH de Gobzilla : 26 points à 9/10 au tir, 8/10 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 38 minutes.
BIG RU. BIG SLAM. 💥 pic.twitter.com/cYlN1qA6TI
— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 3, 2025
Bilal Coulibaly
Petit match pour Bilal qui a été maladroit : 2 points à 1/5 au tir et 0/3 du parking, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 24 minutes.
Sidy Cissoko
C’est un peu la même chose pour Cissoko qui termine seulement à 3 points à 1/5 au tir et 1/4 du parking et 2 rebonds en 21 minutes.
Rayan Rupert
5 minutes de jeu, un seul tir pris qui aura été manqué par Rayan Rupert.
Guerschon Yabusele
1 petit point sur la ligne des lancers pour Guersch’. Il ajoute 2 rebonds et 1 interception en 7 minutes.
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Cavaliers – Blazers (Sidy Cissoko et Rayan Rupert)
- 1h : Pacers – Nuggets
- 1h : Magic – Spurs
- 1h30 : Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara) – Hornets (Moussa Diabaté, Tidjane Salaün)
- 1h30 : Hawks (Zaccharie Risacher) – Clippers (Nicolas Batum)
- 2h : Bulls (Noa Essengue) – Nets (Nolan Traoré)
- 2h : Rockets – Kings (Maxime Raynaud)
- 2h : Bucks – Pistons
- 2h30 Mavericks – Heat