La nuit des français en NBA : Rudy Gobert s’est régalé face aux Pelicans (26 points, 13 rebonds)

Petite nuit pour nos français en NBA. Hormis Rudy Gobert qui a bien mangé dans la raquette des Pelicans, le reste de la nuit a été marqué par de la maladresse chez certains et… pas assez de temps pour s’exprimer pour d’autres. On fait le tour des frenchies.

Les résultats de la nuit :

Sixers – Wizards : 121 – 102 (stats)

– Wizards : 121 – 102 (stats) Raptors – Blazers : 121-118 (stats)

– Blazers : 121-118 (stats) Celtics – Knicks : 123-117 (stats)

– Knicks : 123-117 (stats) Pelicans – Timberwolves : 142 – 149 (stats)

: 142 – 149 (stats) Spurs – Grizzlies : 126 – 119 (stats)

– Grizzlies : 126 – 119 (stats) Warriors – Thunder : 112 – 124 (stats)

Rudy Gobert

Match de MAMMOUTH de Gobzilla : 26 points à 9/10 au tir, 8/10 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 38 minutes.

BIG RU. BIG SLAM. 💥 pic.twitter.com/cYlN1qA6TI

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 3, 2025

Bilal Coulibaly

Petit match pour Bilal qui a été maladroit : 2 points à 1/5 au tir et 0/3 du parking, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 24 minutes.

Sidy Cissoko

C’est un peu la même chose pour Cissoko qui termine seulement à 3 points à 1/5 au tir et 1/4 du parking et 2 rebonds en 21 minutes.

Rayan Rupert

5 minutes de jeu, un seul tir pris qui aura été manqué par Rayan Rupert.

Guerschon Yabusele

1 petit point sur la ligne des lancers pour Guersch’. Il ajoute 2 rebonds et 1 interception en 7 minutes.

