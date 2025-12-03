Alors que les Bucks sont dans le dur actuellement avec huit défaites en neuf matchs, Giannis Antetokounmpo a supprimé la plupart de ses contenus liés aux Bucks sur les réseaux sociaux…

Peut-être que ça ne veut rien dire. Ou peut-être que c’est un signe avant-coureur d’un futur départ. Ce qui est sûr, c’est que ça va nourrir les rumeurs entourant l’avenir du Greek Freak.

Comme l’indique le Milwaukee Journal Sentinel, Giannis a fait le ménage sur son compte Instagram et X, supprimant images et mentions liées aux Bucks. Tout ce qu’il reste du Freak en lien avec la franchise de Milwaukee, ce sont des photos qui datent du titre en NBA Cup (2024) et du titre NBA en 2021. Et sa photo de profil sur Insta le montre sous le maillot de l’équipe nationale.

Le message semble assez clair : rester chez les Bucks n’a de sens pour Giannis uniquement s’il a la possibilité de gagner des trophées.

Giannis has deleted every Instagram post related to the Bucks, keeping only his championship win and the Cup pics up pic.twitter.com/WFt026EJEx

— Complex Sports (@ComplexSports) December 2, 2025

Gagner, c’est tout en haut de la liste des priorités pour Antetokounmpo aujourd’hui. Et malheureusement ça n’en prend pas le chemin : les Bucks ont perdu 13 matchs sur 22 cette saison et sont en dehors du Top 10 à l’Est. Pas vraiment ce que Giannis imaginait au moment de la reprise, même si de nombreuses défaites s’expliquent par l’absence du Freak blessé. La Giannis dépendance est claire et n’a pas de quoi rassurer le monstre grec.

Potentiellement agent libre en 2027 et éligible à une extension de contrat le 1er octobre prochain, Giannis Antetokounmpo a-t-il encore un avenir dans sa franchise de cœur ? Plus ça avance, plus on a l’impression de se rapprocher d’un inévitable transfert…

