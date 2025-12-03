Quelques heures après la décision choquante des Clippers de dégager Chris Paul, des bruits de couloir commencent à parcourir l’univers NBA concernant les raisons de ce renvoi. CP3 aurait été trop critique envers les joueurs, les entraîneurs et le front office des Clippers…

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Lou Williams sur l’émission Run It Back. Certes, l’ancien meilleur Sixième Homme de NBA n’est pas un insider à proprement parler, mais il connaît très bien les Clippers – où il a passé trois saisons et demie – et il a grandi à Atlanta, où se trouve actuellement l’équipe de Los Angeles et où Chris Paul a appris la nouvelle en pleine nuit. Alors quand il parle, on écoute :

« Il y a eu plusieurs instances où CP3 a mis les joueurs, le staff, les entraîneurs et même le front office devant leurs responsabilités. À un moment donné, il s’est même adressé à l’équipe pour s’excuser, en disant qu’il y avait une bonne intention derrière ses critiques, que c’était pour améliorer l’équipe afin de repartir dans la bonne direction. Il a mis les gars devant leurs responsabilités, et qui sait comment les joueurs et les coachs impliqués ont interprété cela. Par la suite, il a aussi critiqué le front office et je pense que c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. »

Cette version est plus ou moins confirmée par Shams Charania (ESPN), qui ajoute que Chris Paul et le coach Tyronn Lue ne se parlaient presque plus depuis plusieurs semaines. Selon Chris Haynes, Paul aurait demandé un entretien avec Lue pour discuter du fait qu’il serait « une présence négative » dans l’équipe, entretien refusé par l’entraîneur.

Chris Paul and his leadership style clashed with the Clippers, sources tell ESPN. Paul has been vocal in holding management, coaches and players accountable, which the team felt became disruptive. Specifically: Ty Lue was not on speaking terms with Paul for several weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025

Ce n’est un secret pour personne, Chris Paul est hyper exigeant dans un vestiaire et n’est pas du genre à se taire quand il voit des choses qui ne lui plaisent pas. Certains l’acceptent, d’autres beaucoup moins. Avant de se faire renvoyer par les Clippers, le Point God avait aussi posté un message cryptique sur Instagram suggérant un manque de responsabilité chez les Clippers.

Dans une saison catastrophique pour Los Angeles (5 victoires – 16 défaites, 14e de l’Ouest), où CP3 ne joue plus beaucoup et tourne à seulement 3 points et 3 passes de moyenne, peut-être que les méthodes et le leadership du Point God ont fait plus de mal que de bien. Ce qui est sûr, c’est que Chris Paul en a payé le prix.

Chris Paul on Instagram: pic.twitter.com/sHGDNWPmlk

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) November 30, 2025

L’insider Law Murray de The Athletic a confirmé que la décision prise il y a quelques heures n’est pas celle de Chris Paul, et que ce dernier n’a pas initié son départ. On est donc bien sur un scénario dans lequel les Clippers étaient frustrés par CP3 et ont décidé de le renvoyer, en pleine tournée d’adieu dans sa franchise de cœur…