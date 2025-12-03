TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Chris Paul & les Clippers : c’est terminé…! Apéro TrashTalk

Le 03 déc. 2025 à 18:30 par Nicolas Vrignaud

Les Clippers, qui étaient déjà sur un début de saison pathétique, sont allés chercher encore plus loin dans le domaine de l’horreur en se séparant tout simplement de Chris Paul… à 3h du matin ce mercredi, alors qu’il s’agit de sa dernière saison NBA en carrière. C’est quoi ce merdier ? Et comment comprendre ce choix ? Est-ce qu’on peut péter un câble ensemble ? C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !!

