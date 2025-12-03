Programme NBA : des Clippers sonnés par l’actualité affrontent les Hawks

Neuf rencontres au programme NBA ce mercredi, avec plusieurs rencontres mais pas de quoi honnêtement sauter au plafond. On va bien sûr surveiller les Spurs, mais aussi les Pistons, les Clippers et Cooper Flagg !

Le programme NBA de ce soir

1h : Cavaliers – Blazers

1h : Pacers – Nuggets

1h : Magic – Spurs

1h30 : Knicks – Hornets

1h30 : Hawks – Clippers

2h : Bulls – Nets

2h : Rockets – Kings

2h : Bucks – Pistons

2h30 Mavericks – Heat

L’affiche de la nuit : Hawks – Clippers

Comment les Clippers vont-ils aborder ce match à Atlanta – rencontre totalement classique – après une journée passée à faire la Une de tous les médias sportifs suite au renvoi annoncé de Chris Paul tôt ce matin en France. Une rencontre bien évidemment importante puisque le besoin de victoire est urgent, mais les Hawks ne passeront certainement pas à côté de l’opportunité de maintenir les Clippers dans le fond de la cuvette NBA. Jalen Johnson est attendu, en plein début de saison monstrueux.

Mais aussi…