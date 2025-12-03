Programme NBA : des Clippers sonnés par l’actualité affrontent les Hawks
Le 03 déc. 2025 à 18:51 par Nicolas Vrignaud
Neuf rencontres au programme NBA ce mercredi, avec plusieurs rencontres mais pas de quoi honnêtement sauter au plafond. On va bien sûr surveiller les Spurs, mais aussi les Pistons, les Clippers et Cooper Flagg !
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Cavaliers – Blazers
- 1h : Pacers – Nuggets
- 1h : Magic – Spurs
- 1h30 : Knicks – Hornets
- 1h30 : Hawks – Clippers
- 2h : Bulls – Nets
- 2h : Rockets – Kings
- 2h : Bucks – Pistons
- 2h30 Mavericks – Heat
L’affiche de la nuit : Hawks – Clippers
Comment les Clippers vont-ils aborder ce match à Atlanta – rencontre totalement classique – après une journée passée à faire la Une de tous les médias sportifs suite au renvoi annoncé de Chris Paul tôt ce matin en France. Une rencontre bien évidemment importante puisque le besoin de victoire est urgent, mais les Hawks ne passeront certainement pas à côté de l’opportunité de maintenir les Clippers dans le fond de la cuvette NBA. Jalen Johnson est attendu, en plein début de saison monstrueux.
Mais aussi…
- Les Cavaliers reçoivent Portland, une rencontre qui pue le carton en termes de points scorés.
- Déplacement à Indianapolis et victoire attendue pour les Nuggets.
- Les Spurs enchaînent à Orlando, est-ce qu’Harrison Barnes peut signer un nouveau gros match ?
- New York accueille les Hornets, on aurait bien misé sur une victoire des Knicks mais on ne peut jamais être sûr avec eux cette saison.
- Bulls – Nets, on ne vous cache pas que s’il n’y a pas de dinguerie particulière, on ne regardera pas ce match hein.
- Gros duel en perspective pour Maxime Raynaud, qui va se frotter à Alperen Sengun et Steven Adams dans la raquette !
- Les Pistons veulent retrouver du rythme chez des Bucks qui voudraient juste gagner un match.
- Le Heat reçoit Cooper Flagg, le first pick peut-il signer un nouveau carton ?