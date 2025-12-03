Chris Paul, une option pour les Lakers ?

Lâché par les Clippers alors qu’il dispute sa dernière saison NBA, Chris Paul se dirige-t-il vers une retraite anticipée ou va-t-il rejoindre une autre équipe dans un futur proche ? Si on part sur le deuxième scénario, les Lakers peuvent représenter une option.

Officiellement, Chris Paul n’a pas encore été coupé par les Clippers. Ces derniers pourraient attendre la date du 15 décembre pour tenter de le transférer, ou alors trouver un accord sur un buyout.

Peu importe la voie empruntée, une chose est sûre : CP3 ne portera plus jamais le maillot des Clippers. Mais pourrait-il rester à Los Angeles pour boucler sa carrière de Hall of Famer ? C’est un scénario mis sur la table par Bobby Marks d’ESPN.

The Lakers could be an option for Chris Paul, per @BobbyMarks42

“The Los Angeles Lakers have an open roster spot and could be an option next month, but they are not allowed to sign a 15th player until Jan. 19.” pic.twitter.com/CrFTfSPGkB

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 3, 2025

Chris Paul aux Lakers ? Il y a des raisons d’y croire.

Déjà, comme l’indique Marks, la mythique franchise pourpre et or a une place de libre dans son roster. Certes il faudra patienter un peu (19 janvier au plus tôt), mais au moins c’est possible sur le papier. CP3 apporterait son expérience et son leadership à un groupe qui vise les sommets.

Ensuite, d’un point de vue relationnel, Chris Paul est évidemment très proche de LeBron James, son copain du Banana Boat. CP3 est même le parrain de Bronny, autant dire que c’est la famille. Le Point God s’entend aussi très bien avec le coach des Lakers J.J. Redick : les deux ont joué ensemble durant leur carrière (aux Clippers), et CP avait fait plusieurs apparitions sur le podcast de J.J. avant que ce dernier ne débarque sur le banc californien. On peut ajouter que Paul a aussi côtoyé Deandre Ayton (pivot des Lakers) aux Suns.

Troisième raison : Chris Paul resterait à Los Angeles, avec sa famille, pour finir sa magnifique carrière NBA. Pas chez les Clippers certes, son ancienne franchise, mais chez les voisins qui sont actuellement sur le podium de la Conférence Ouest (2e, 15 victoires – 5 défaites).

Le Point God sous un maillot des Lakers, ça ferait forcément mal à la fanbase des Clippers, déjà dévastée cette saison. Cela serait aussi un sacré clin d’œil au fameux transfert avorté de 2011, quand CP3 devait rejoindre Kobe Bryant à Los Angeles avant que David Stern ne mette son veto…

When David Stern veto’d the Chris Paul to the Lakers trade. pic.twitter.com/LXp0Ov3NyR

— Fastbreak Hoops (@FastbreakHoops5) October 19, 2025