Programme NBA : 5 matchs dont Hawks – Spurs et Wolves – Thunder

Le 19 déc. 2025 à 18:34 par Nicolas Meichel

Après la très grosse nuit de jeudi, la NBA calme un peu le rythme en ce début de week-end : seulement cinq matchs sont au programme ce vendredi, dont Hawks – Spurs et Wolves – Thunder.

Le programme NBA du soir

1h : Celtics – Heat

1h : Knicks – Sixers

1h30 : Hawks – Spurs

1h30 : Cavaliers – Bulls

3h30 : Wolves – Thunder

Remake des Finales de Conférence Ouest à Minnesota, où le Thunder tentera de remporter un 26e match en 28 sorties. Oklahoma City a déjà joué hier mais Anthony Edwards est encore incertain côté Wolves.

Juste avant, les Spurs voudront enchaîner en back-to-back, eux qui ont battu les Wizards après leur défaite en finale de NBA Cup. On espère voir Victor Wembanyama en tenue, ainsi que Trae Young côté Atlanta.

On gardera aussi un œil sur les deux affiches à la sauce Conférence Est : Celtics – Heat et Knicks – Sixers.

A Prime doubleheader highlights Friday’s slate!

▪️ NYK eyes 7 straight wins

▪️ OKC seeks a 26-2 start to the season

📺 Prime, NBA League Pass

📲 https://t.co/gOBot1QnHJ pic.twitter.com/nA4tZJ6wFh

— NBA (@NBA) December 19, 2025

Les Français en lice

Zaccharie Risacher et Victor Wembanyama pour le Hawks – Spurs.

Rudy Gobert (Wolves) face au défi OKC. Il croisera la route d’Ousmane Dieng.

Mo’ Diawara va-t-il enchaîner une deuxième titularisation aux Knicks ? Quid du temps de jeu de Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet ?

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici