Transferts : qui va bouger d’ici la NBA Trade Deadline ? Apéro TrashTalk
Le 19 déc. 2025 à 12:13 par Nicolas Meichel
Il reste environ un mois et demi avant la NBA Trade Deadline et, maintenant que le 15 décembre est passé, bon nombre de dossiers de transferts vont être ouverts ou réouverts. Cela méritait bien un petit Apéro TrashTalk.
Qui va bouger d’ici la Trade Deadline ? Giannis ou Zion, ça reste ? Kuminga enfin chez les Kings ? Rockets, Heat, Hawks, on bouge ? Voici les questions qu’on se pose à quelques semaines de la fermeture du marché des transferts. L’heure de faire un point sur les gros dossiers et d’activer la trade machine !
Tags : apéro TrashTalk, Trade Deadline, Transferts