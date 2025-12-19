TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Vidéos TrashTalkL'ApéroRumeurs & Trades

Transferts : qui va bouger d’ici la NBA Trade Deadline ? Apéro TrashTalk

Le 19 déc. 2025 à 12:13 par Nicolas Meichel

apéro trade deadline trashtalk
Source image : TrashTalk

Il reste environ un mois et demi avant la NBA Trade Deadline et, maintenant que le 15 décembre est passé, bon nombre de dossiers de transferts vont être ouverts ou réouverts. Cela méritait bien un petit Apéro TrashTalk.

La chaîne préférée de ta chaîne préférée !

Qui va bouger d’ici la Trade Deadline ? Giannis ou Zion, ça reste ? Kuminga enfin chez les Kings ? Rockets, Heat, Hawks, on bouge ? Voici les questions qu’on se pose à quelques semaines de la fermeture du marché des transferts. L’heure de faire un point sur les gros dossiers et d’activer la trade machine !

Tags : apéro TrashTalk, Trade Deadline, Transferts
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023