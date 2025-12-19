Transferts : qui va bouger d’ici la NBA Trade Deadline ? Apéro TrashTalk

Il reste environ un mois et demi avant la NBA Trade Deadline et, maintenant que le 15 décembre est passé, bon nombre de dossiers de transferts vont être ouverts ou réouverts. Cela méritait bien un petit Apéro TrashTalk.

Qui va bouger d’ici la Trade Deadline ? Giannis ou Zion, ça reste ? Kuminga enfin chez les Kings ? Rockets, Heat, Hawks, on bouge ? Voici les questions qu’on se pose à quelques semaines de la fermeture du marché des transferts. L’heure de faire un point sur les gros dossiers et d’activer la trade machine !