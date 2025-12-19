Perdant pour la 21e fois en 27 matchs cette nuit à Oklahoma City, les Clippers continuent de s’enfoncer. Alors plusieurs équipes NBA gardent un œil sur les joueurs californiens – comme James Harden – en vue de la trade deadline, même si Los Angeles assure ne pas vouloir vendre.

Il y a quelques jours, on soulignait la volonté des Clippers de conserver le groupe actuel pour tenter de changer la physionomie de leur saison, catastrophique pour le moment. Mais cela n’empêche pas plusieurs équipes de renifler certains dossiers sur le marché des transferts.

D’après Marc Stein, qui cite une source de la Conférence Ouest, James Harden fait partie des joueurs de Los Angeles qui sont particulièrement surveillés à un mois et demi de la trade deadline.

À 36 ans et toujours à la recherche de sa première bagouze, Harden serait-il prêt à quitter sa ville natale pour rejoindre un vrai candidat au titre ? Pas impossible si les Clippers continuent de creuser leur propre tombe.

James Harden’s name has been circulating on the trade market, per @TheSteinLine

“One well-placed Western Conference observer shared this week that James Harden’s status going forward is being monitored closely by various teams given his career goals at age 36 and the Clippers’… pic.twitter.com/kzqsUlbpvl

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 18, 2025

James Harden est dans la première année d’un contrat de deux ans et 81,5 millions de dollars, avec une player option sur la seconde saison. Une équipe ambitieuse à la recherche d’un playmaker calibre All-Star / All-NBA pourrait tenter d’obtenir le Barbu, afin de profiter de ses dernières années très productives en NBA.

Cette saison, au milieu du fiasco Clippers, Harden est l’un des seuls à surnager avec 26 points et 8 passes de moyenne. C’est lui qui a plusieurs fois porté Los Angeles pour arracher quelques rares victoires, entrant par la même occasion dans le Top 10 des meilleurs scoreurs all-time. Si défensivement ça reste catastrophique, Ramesse pourrait être un difference-maker dans une autre équipe, même s’il n’est pas le type d’attaquant le plus facile à intégrer au milieu d’une saison au vu de sa propension à dominer le ballon.

Parmi les équipes potentiellement intéressées par Harden ? Marc Stein cite Minnesota, à la recherche d’un meneur vétéran pour franchir un cap supplémentaire en Playoffs.