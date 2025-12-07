Quel accomplissement ! Cette nuit face aux Dallas Mavericks, James Harden a inscrit 34 points et est rentré dans le Top 10 des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. Le Barbu a dépassé Carmelo Anthony !

28 289 : le nombre de points stratosphérique inscrits par Carmelo Anthony au cours de sa carrière. L’ancienne superstar des Denver Nuggets et des New York Knicks gardait, depuis quelques années, l’entrée du Top 10 des meilleurs scoreurs de tous les temps en NBA. Cette nuit, il a été obligé de s’incliner.

Sur un lancer-franc, James Harden a dépassé ce total de points et a rejoint un nouveau club constitué de légendes de la Grande Ligue. Le Barbu est un des meilleurs attaquants à n’avoir jamais joué au basket-ball et cette entre dans le Top 10 le confirme.

James Harden a dépassé Carmelo Anthony et est rentré dans le Top 10 des scoreurs les plus prolifiques de tous les temps en NBA ! 🔥 pic.twitter.com/K2j9FYZ17w

L’arrière est dans sa seizième saison en NBA et tourne encore à plus de 26 points de moyenne par match. Un exemple de longévité qui a connu des pics de forme extraordinaires comme le saison 2018-19 au cours de laquelle il marquait plus de 36 points chaque soir.

Cette régularité lui permet de se rapprocher d’autres légendes de la Grande Ligue dans le classement des scoreurs. Dans moins de 300 points, il dépassera Shaquille O’Neal. En revanche, il faudra sûrement jouer encore deux bonnes années pour tenter d’aller toucher les marques de Wilt Chamberlain et Dirk Nowitzki. Quoi qu’il arrive, il est déjà en très bonne compagnie et c’est plus que mérité !

