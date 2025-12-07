La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud en double-double pour sa première titularisation
Le 07 déc. 2025 à 05:02 par Robin Wolff
Maxime Raynaud se souviendra de ce 6 décembre 2025. Le Français a été titulaire pour la première fois en NBA et a réussi, pour l’occasion, son premier double-double. Il ne fait que grimper dans la hiérarchie des Sacramento Kings !
Les résultats de la nuit :
- Nets – Pelicans : 119-101 (stats)
- Wizards – Hawks : 116-131 (stats)
- Cavaliers – Warriors : 94-99 (stats)
- Pistons – Bucks : 124-112 (stats)
- Heat – Kings : 111-127 (stats)
- Wolves – Clippers : 109-106 (stats)
- Mavericks – Rockets : 122-109 (stats)
Zaccharie Risacher
L’ailier des Atlanta Hawks a joué 19 minutes face aux Washington Wizards et n’a pas été extrêmement agressif : 7 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception à 3/6 au tir, 0/1 de loin et 1/1 sur la ligne des lancers-francs.
Maxime Raynaud
Une nuit de fête pour le pivot des Sacramento Kings. Pour sa première titularisation en NBA, il a dominé la raquette face à Bam Adebayo et Kel’el Ware et a réussi son premier double-double. 12 points, 10 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 6/11 au tir et 0/2 de loin.
Maxime Raynaud fête sa première titularisation en NBA avec son premier double-double :
🔹12 points
🔹10 rebonds
🔹2 contres
🔹6/11 au tir
Et la victoire des Sacramento Kings face au Miami Heat ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WaGuya3oQR
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2025
Rudy Gobert
Belle victoire des Wolves face aux Clippers, mais le pivot français n’a pas réussi à être très impactant en attaque. 4 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 1/1 au tir et 2/4 aux lancers.
Nicolas Batum
En face l’ailier de Los Angeles a joué 17 minutes pour 3 points et 4 rebonds à 1/3 au tir (de loin).
Le programme NBA de ce soir
- 18h : Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara) – Magic (Noah Penda)
- 21h30 : Raptors – Celtics
- 0h : Hornets (Tidjane Salaün, Moussa Diabaté) – Nuggets
- 0h : Grizzlies – Blazers (Sidy Cissoko, Rayan Rupert)
- 1h : Bulls – Warriors
- 1h30 : Sixers – Lakers
- 2h : Jazz – Thunder (Ousmane Dieng)