La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud en double-double pour sa première titularisation

Le 07 déc. 2025 à 05:02 par Robin Wolff

Maxime Raynaud 7 décembre 2025
Maxime Raynaud se souviendra de ce 6 décembre 2025. Le Français a été titulaire pour la première fois en NBA et a réussi, pour l’occasion, son premier double-double. Il ne fait que grimper dans la hiérarchie des Sacramento Kings !

Les résultats de la nuit :

  • Nets – Pelicans : 119-101 (stats)
  • Wizards – Hawks : 116-131 (stats)
  • Cavaliers – Warriors : 94-99 (stats)
  • Pistons – Bucks : 124-112 (stats)
  • Heat – Kings : 111-127 (stats)
  • Wolves – Clippers : 109-106 (stats)
  • Mavericks – Rockets : 122-109 (stats)

Zaccharie Risacher

L’ailier des Atlanta Hawks a joué 19 minutes face aux Washington Wizards et n’a pas été extrêmement agressif : 7 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception à 3/6 au tir, 0/1 de loin et 1/1 sur la ligne des lancers-francs.

Maxime Raynaud

Une nuit de fête pour le pivot des Sacramento Kings. Pour sa première titularisation en NBA, il a dominé la raquette face à Bam Adebayo et Kel’el Ware et a réussi son premier double-double. 12 points, 10 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 6/11 au tir et 0/2 de loin.

Maxime Raynaud fête sa première titularisation en NBA avec son premier double-double :

🔹12 points
🔹10 rebonds
🔹2 contres
🔹6/11 au tir

Rudy Gobert

Belle victoire des Wolves face aux Clippers, mais le pivot français n’a pas réussi à être très impactant en attaque. 4 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 1/1 au tir et 2/4 aux lancers.

Nicolas Batum

En face l’ailier de Los Angeles a joué 17 minutes pour 3 points et 4 rebonds à 1/3 au tir (de loin).

Le programme NBA de ce soir

  • 18h : Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara) – Magic (Noah Penda)
  • 21h30 : Raptors – Celtics
  • 0h : Hornets (Tidjane Salaün, Moussa Diabaté) – Nuggets
  • 0h : Grizzlies – Blazers (Sidy Cissoko, Rayan Rupert)
  • 1h : Bulls – Warriors
  • 1h30 : Sixers – Lakers
  • 2h : Jazz – Thunder (Ousmane Dieng)
