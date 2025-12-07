Maxime Raynaud se souviendra de ce 6 décembre 2025. Le Français a été titulaire pour la première fois en NBA et a réussi, pour l’occasion, son premier double-double. Il ne fait que grimper dans la hiérarchie des Sacramento Kings !

Les résultats de la nuit :

Nets – Pelicans : 119-101 (stats)

– Pelicans : 119-101 (stats) Wizards – Hawks : 116-131 (stats)

: 116-131 (stats) Cavaliers – Warriors : 94-99 (stats)

: 94-99 (stats) Pistons – Bucks : 124-112 (stats)

– Bucks : 124-112 (stats) Heat – Kings : 111-127 (stats)

: 111-127 (stats) Wolves – Clippers : 109-106 (stats)

– Clippers : 109-106 (stats) Mavericks – Rockets : 122-109 (stats)

Zaccharie Risacher

L’ailier des Atlanta Hawks a joué 19 minutes face aux Washington Wizards et n’a pas été extrêmement agressif : 7 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception à 3/6 au tir, 0/1 de loin et 1/1 sur la ligne des lancers-francs.

Maxime Raynaud

Une nuit de fête pour le pivot des Sacramento Kings. Pour sa première titularisation en NBA, il a dominé la raquette face à Bam Adebayo et Kel’el Ware et a réussi son premier double-double. 12 points, 10 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 6/11 au tir et 0/2 de loin.

Maxime Raynaud fête sa première titularisation en NBA avec son premier double-double :

🔹12 points

🔹10 rebonds

🔹2 contres

🔹6/11 au tir

Et la victoire des Sacramento Kings face au Miami Heat ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WaGuya3oQR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2025

Rudy Gobert

Belle victoire des Wolves face aux Clippers, mais le pivot français n’a pas réussi à être très impactant en attaque. 4 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 1/1 au tir et 2/4 aux lancers.

Nicolas Batum

En face l’ailier de Los Angeles a joué 17 minutes pour 3 points et 4 rebonds à 1/3 au tir (de loin).

