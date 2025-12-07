TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Logo Atlanta hawks globalHAWKSNews NBARésumé de la nuit

Résumé NBA : Jalen Johnson a activé le mode superstar (30 points, 12 rebonds et 12 passes)

Le 07 déc. 2025 à 05:18 par Robin Wolff

Jalen Johnson 7 décembre 2025
Source image : YouTube

Un des grands hommes de cette nuit de NBA est Jalen Johnson. Contre les Washington Wizards, l’ailier-fort des Atlanta Hawks a confirmé qu’il avait l’étoffe d’une superstar avec un triple-double monstrueux.

Les résultats de la nuit :

  • Nets – Pelicans : 119-101 (stats)
  • Wizards – Hawks : 116-131 (stats)
  • Cavaliers – Warriors : 94-99 (stats)
  • Pistons – Bucks : 124-112 (stats)
  • Heat – Kings : 111-127 (stats)
  • Wolves – Clippers : 109-106 (stats)
  • Mavericks – Rockets : 122-109 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

NAZ REID EST CLUTCH ! 🔥 pic.twitter.com/ruN3Damqe1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 18h : Knicks – Magic
  • 21h30 : Raptors – Celtics
  • 0h : Hornets – Nuggets
  • 0h : Grizzlies – Blazers
  • 1h : Bulls – Warriors
  • 1h30 : Sixers – Lakers
  • 2h : Jazz – Thunder
Tags : Atlanta Hawks, Jalen Johnson, Résumé de la nuit en NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023