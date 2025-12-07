Résumé NBA : Jalen Johnson a activé le mode superstar (30 points, 12 rebonds et 12 passes)
Le 07 déc. 2025 à 05:18 par Robin Wolff
Un des grands hommes de cette nuit de NBA est Jalen Johnson. Contre les Washington Wizards, l’ailier-fort des Atlanta Hawks a confirmé qu’il avait l’étoffe d’une superstar avec un triple-double monstrueux.
Les résultats de la nuit :
- Nets – Pelicans : 119-101 (stats)
- Wizards – Hawks : 116-131 (stats)
- Cavaliers – Warriors : 94-99 (stats)
- Pistons – Bucks : 124-112 (stats)
- Heat – Kings : 111-127 (stats)
- Wolves – Clippers : 109-106 (stats)
- Mavericks – Rockets : 122-109 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Michael Porter Jr est autant une valeur sûre sur le terrain qu’un générateur à mauvaises déclarations en dehors, cette saison. 35 points à 14/23 au tir face aux Pelicans et la victoire en prime.
- Jalen Johnson a été exceptionnel face aux Washington Wizards avec 30 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. Peut-il devenir le franchise player des Atlanta Hawks ?
- Les Warriors ont aligné l’équipe C face aux Cleveland Cavaliers et se sont quand-même imposés. Une affiche mythique de ces dernières années en NBA dominée par… Pat Spencer.
- 23 points et 12 passes décisives pour Cade Cunningham. 16 points et 16 rebonds pour Jalen Duren. La victoire assez tranquille. Une nuit de boulot comme une autre pour les Detroit Pistons.
- Belle victoire des Kings face au Heat. Zach LaVine a réalisé la meilleure performance de sa saison avec 42 points. Maxime Raynaud a réussi son premier double-double pour sa première titularisation en NBA !
- Les Wolves ne sont pas très clutchs cette saison, mais lorsqu’ils affrontent les Clippers, bizarrement ils le redeviennent. Pourtant, James Harden est rentré dans le Top 10 des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire de la Grande Ligue cette nuit.
- Victoire tranquille des Mavericks dans le derby texan. 29 points et 8 rebonds en 30 minutes pour Anthony Davis !
Le highlight de la nuit :
NAZ REID EST CLUTCH ! 🔥 pic.twitter.com/ruN3Damqe1
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 18h : Knicks – Magic
- 21h30 : Raptors – Celtics
- 0h : Hornets – Nuggets
- 0h : Grizzlies – Blazers
- 1h : Bulls – Warriors
- 1h30 : Sixers – Lakers
- 2h : Jazz – Thunder