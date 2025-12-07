🔴 En direct

Résumé NBA : Jalen Johnson a activé le mode superstar

La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud titulaire et en double-double

James Harden, dans le Top 10 des scoreurs les plus prolifiques en NBA !

Édito : à Chicago, l'espoir est effectivement le pire des maux

Tidjane Salaün colle 21 points (son record) face aux Raptors : "C'est juste une histoire de confiance"

Résumé de la nuit en NBA : le Thunder est à 22-1, parce que gagner c'est facile

Les Celtics font chuter les Lakers (126-105), Boston est à 9 victoires en 11 matchs ! - TrashTalk

Les Spurs chutent à Cleveland (117-130)

Kevin Durant atteint les 31 000 points en carrière

