Zach LaVine (42 points à 8/13 de loin) fait la totale au Heat

Dans un début de saison catastrophique aux Kings, Zach LaVine vient de rappeler à toute la NBA – et notamment le Miami Heat – qu’il reste l’un des scoreurs les plus talentueux de la Ligue : 42 points à 8/13 de loin cette nuit !

Performances en montagnes russes, cloué plusieurs fois sur le banc par Doug Christie dans le money-time, embrouille avec un fan des Kings, des défaites qui s’enchaînent, rumeurs de transferts… le début de saison de Zach LaVine pouvait difficilement se dérouler d’une pire manière. Mais le temps d’un soir à South Beach, l’arrière de Sacramento a rayonné.

42 POINTS. 8 THREE-POINTERS. KINGS W.

ZACH LAVINE BALLED OUT IN MIAMI 💯 pic.twitter.com/MQ8qcs3e3J

— NBA (@NBA) December 7, 2025

Auteur de son meilleur match de la saison, Zach LaVine a porté les Kings vers une victoire surprise à Miami (127-111). LaVine a évacué toute sa frustration sur l’une des cinq meilleures défenses de la NBA, agressif et adroit dès l’entre-deux (29 points en première mi-temps). Un contraste total avec sa performance précédente (2 points à 1/5 au tir contre Houston).

« Je veux me donner à fond et être agressif dans beaucoup de matchs, mais parfois, ça ne marche pas comme ça et il faut juste essayer d’aider l’équipe à gagner. Ce soir, j’étais en forme et j’ai juste essayé de nous donner un coup de pouce. On avait vraiment besoin de cette victoire. » – Zach LaVine

Parfois peu impliqué offensivement cette saison, LaVine a égalé son plus gros total de tentatives cette nuit à Miami, et cette agressivité a payé.

Pas sûr que cela suffise à redonner le sourire aux fans de Sacramento, mais au moins les Kings ont prouvé qu’ils savaient encore gagner un match de basket. C’est déjà ça.

Zach LaVine has the 5th most games in NBA history with 40+ PTS & 8+ 3PM.

Trailing only Steph, Dame, Harden, & Klay. pic.twitter.com/Aqf52VoWRS

— Real Sports (@realapp) December 7, 2025