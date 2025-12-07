Transféré des Nuggets aux Nets cet été, Michael Porter Jr. profite pleinement de ses nouvelles opportunités à Brooklyn : MPJ enchaîne les cartons offensifs à tel point qu’il s’est imposé parmi les meilleurs scoreurs NBA.

34,3 points, 8,7 rebonds, 4 passes à 55% au tir dont 51% à 3-points.

Non, ce ne sont pas les stats de Prime Kevin Durant mais bien celles de Michael Porter Jr. depuis le début du mois de décembre, lui qui confirme son changement de dimension cette saison à Brooklyn (plus de 25 points par match, à quasiment 50% au tir dont 40% à 3-points).

Certes, en face il y avait les Hornets, les Bulls et les Pelicans, mais il y a surtout trois victoires de suite pour les Nets, preuve que MPJ ne fait pas ses stats uniquement dans le vide.

Le talent offensif de Michael Porter Jr. n’a jamais été un mystère. Pour rappel, l’ailier sniper de 2m08 était initialement favori pour être le premier choix de la Draft 2018, avant que ses pépins au dos ne le fassent chuter jusqu’à la 14e place chez les Nuggets.

À Denver, aux côtés de Nikola Jokic et Jamal Murray, MPJ s’était installé comme la troisième option offensive d’une équipe championne NBA en 2023, profitant des caviars du Joker pour planter des ficelles de loin. Il y a eu des hauts et des bas, des cartons comme des trous d’air, mais c’est un rôle qui semblait adapté à ses possibilités. Aujourd’hui à Brooklyn, Porter Jr. prouve qu’il est capable d’assumer de bien plus grandes responsabilités offensives que 13 tirs par match et principalement du catch-and-shoot, explosant par la même occasion son plafond individuel.

Des joueurs qui voient leurs stats augmenter dans une nouvelle équipe, parce qu’ils ont plus de ballons et que l’équipe en question manque cruellement de talent, il y en a plein. Mais des mecs qui passent de 18 à 25 points de moyenne, en gardant la même efficacité offensive même en étant ciblé par les défenses adverses, il y en a beaucoup moins. Michael Porter Jr. fait partie de cette deuxième catégorie.

Ce type de progression n’est pas automatique (coucou Jordan Poole), et elle symbolise le talent offensif réel de MPJ : tirs en sortie d’écran, catch-and-shoot, mouvement sans ballon, agressivité vers le cercle, un-contre-un… Porter Jr. a énormément de choses en magasin, et le plus intéressant c’est qu’il déploie ses qualités à l’intérieur d’un collectif. L’ailier a notamment rendu hommage à son coach Jordi Fernandez pour ses performances.

« Je pense que Jordi est un entraîneur génial… Il est génial dans la conception de ses stratégies, surtout en attaque pour moi. Les équipes me marquent de près et essaient de m’empêcher d’attraper le ballon, mais Jordi trouve toujours des moyens créatifs pour que notre équipe mène des actions qui m’aident à toucher le ballon et à me démarquer. C’est vraiment du haut niveau. Il me facilite vraiment la tâche pour jouer mon jeu. » – MPJ

Après avoir beaucoup fait parler de lui pour ses déclarations hors terrain, Michael Porter Jr. fait aujourd’hui parler de lui pour ses perfs XXL sur les parquets. Il assume son statut de champion NBA, son gros contrat, et est clairement le leader offensif des Nets.

Qu’est-ce que ça veut dire pour la suite ? Une sélection All-Star ? Un titre de MIP ? Un nouveau transfert après avoir boosté sa valeur ? L’avenir nous le dira. Mais une chose est certaine : Michael Porter Jr. joue actuellement le meilleur basket de sa carrière.

