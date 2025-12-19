Et si Klay Thompson finissait sa carrière aux Warriors ?

Un an et demi après avoir quitté les Warriors pour rejoindre Dallas, Klay Thompson a eu le temps de tourner la page. Mais alors que son avenir chez les Mavs est actuellement incertain, le Splash Bro pourrait un jour revenir à Golden State, histoire de boucler la boucle en beauté.

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. »

Quand Klay Thompson a été interrogé par ESPN sur de potentielles retrouvailles avec les Warriors en fin de carrière, il n’a pas voulu s’avancer. Mais d’après l’insider Anthony Slater, qui cite notamment des sources proches du joueur, c’est un scénario possible.

« Cela n’arrivera pas cette saison, […] mais c’est possible. Peut-être dans un ou deux ans. Stephen Curry est probablement celui qui devra insister, car c’est la voix que Klay écoute toujours. »

Connaissant un peu Steph Curry et sa forte relation qu’il possède toujours avec son Splash Bro, il ne fait guère de doute que le meilleur shooteur de l’histoire voudra finir sa carrière aux côtés de Klay. « Ce serait incroyable » a justement déclaré Steph à ESPN, avant d’ajouter, « Bien sûr que je l’appellerais pour lui dire : ‘Nous voulons que tu reviennes’.

Steph Curry on a potential reunion with Klay Thompson:

“I wish he was still here… It would be unbelievable… If that time comes and that conversation is had, of course I’m calling him and saying, ‘We want you back.’”

Après plus d’une décennie où Klay Thompson a connu la gloire avec les Warriors (quatre titres NBA, cinq fois All-Star), l’aventure s’est mal terminée pour l’arrière à Golden State, entre disputes contractuelles, rôle qui diminue, déclin physique / statistique, et surtout amertume. Une fin que regrette tout particulièrement Curry, qui a comparé cette sortie tumultueuse à celle de Scottie Pippen chez les Bulls à la fin des années 1990. Pour rappel, Pippen était revenu à Chicago en 2003-04 pour y finir sa carrière.

Est-ce qu’on pourrait voir une situation similaire avec Klay Thompson et les Warriors ? Si suffisamment d’eau a coulé sous les ponts, pourquoi pas. L’amitié entre les Splash Brothers ainsi que Draymond Green étant toujours intacte, ça peut aider aussi.

NBA Today hit on the past, present and future of Klay Thompson.

I wouldn’t anticipate a Thompson reunion with the Warriors in the near term, but wouldn’t rule it out prior to his career ending. pic.twitter.com/gyf8XO62TW

En attendant un potentiel retour de Thompson dans la franchise où il est devenu l’un des meilleurs shooteurs all-time, Curry, Draymond et Klay se retrouveront à Noël dans la Baie de San Francisco, pour un Warriors – Mavericks qui va forcément faire remonter quelques grands souvenirs.