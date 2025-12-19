Cavaliers : Darius Garland et Jarrett Allen vers la sortie ?

Faisant partie des équipes les plus décevantes de la saison, les Cavaliers pourraient bouger d’ici à la trade deadline du 5 février. Donovan Mitchell et Evan Mobley semblent intouchables, mais pas Darius Garland et Jarrett Allen.

Clairement, il y a quelque chose qui cloche à Cleveland cette saison : seulement 15 victoires en 28 matchs après une régulière historique l’an passé (64-18), 8e de l’Est alors qu’ils faisaient partie des favoris pour aller en Finales NBA, et en dehors du Top 10 en efficacité offensive et défensive.

Si les blessures ont en partie plombé le début de campagne des Cavs, on a de plus en plus l’impression que le problème est plus profond dans l’Ohio. Et qui dit problème profond dit gros changement potentiel.

D’après les dernières infos de l’insider Shams Charania, personne n’est intouchable dans le roster de Cleveland en dehors du duo Mitchell – Mobley. Traduction : les deux anciens All-Stars Darius Garland et Jarrett Allen pourraient bientôt aller voir ailleurs.

Le problème pour les Cavaliers, c’est que la contrepartie pour ces deux-là risque d’être minimale sachant qu’ils sont abonnés à l’infirmerie et/ou loin de leur meilleur niveau actuellement.

Darius Garland cette saison ? À peine 15 points et 6 passes de moyenne à… 36% de réussite au tir (dont 29% à 3-points). Toujours gêné par son gros orteil (opération cet été), le meneur est limité dans sa mobilité et n’arrive plus à faire les mêmes différences que par le passé, ce qui explique en partie les difficultés de l’attaque des Cavs par rapport à celle très explosive de l’an passé.

Quant au pivot Jarrett Allen, il vient seulement de revenir après avoir manqué neuf des douze derniers matchs (blessures aux doigts), et ne possède pas son impact habituel. Alors qu’Evan Mobley est à son tour blessé, Allen devra step-up dans la raquette mais qui sait s’il peut apporter un coup de boost à Cleveland.

Tout ça pour dire que monter un transfert avec l’un et/ou l’autre (respectivement sous contrat jusqu’en 2028 et 2029) pour récupérer une contrepartie significative s’annonce très compliqué, surtout que les Cavaliers sont une équipe du second apron, avec toutes les restrictions que ça comporte en matière de transfert.

Conclusion : la seule option crédible pour l’instant, c’est peut-être de jouer la carte de la patience et d’espérer que l’équipe retrouve enfin son rythme une fois que tout le monde sera en bonne santé. Mais chaque jour, on semble s’éloigner un peu plus de ce scénario.

Comme l’a aussi indiqué Shams Charania, le mois à venir pourrait déterminer beaucoup de choses pour l’avenir des Cavs…