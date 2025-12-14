Evan Mobley (Cavaliers) absent deux à quatre semaines

Cleveland vient de prendre un vrai coup derrière la nuque : Evan Mobley est touché au mollet gauche et va manquer environ 2 à 4 semaines. Un forfait qui arrive sans prévenir, et qui oblige les Cavs à réécrire leur plan dans la raquette dès maintenant.

Le scénario pique parce qu’il n’y a pas eu d’énorme choc ni de sortie spectaculaire lors de la rencontre face aux Wizards. Mobley souffre d’une élongation de grade 1 : en clair, un étirement avec petite lésion du muscle, qui impose du repos et du traitement. Cleveland parle d’une indisponibilité d’environ deux à quatre semaines.

Cavaliers star Evan Mobley is expected to miss 2 to 4 weeks with a left calf strain.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 13, 2025

Et forcément, ça fait désordre parce que Mobley venait de signer un gros match dans le succès 130-126 contre les Wizards : 23 points, 13 rebonds, pendant que Donovan Mitchell faisait sauter la banque au scoring (48 points). Mobley avait fini la partie, avant que le corps ne rappelle la facture derrière.

Mobley, défenseur de l’année en titre, tourne à 19,1 points, 9,3 rebonds, 4,1 passes et 1,6 contre. L’attaque perd un relais, la défense perd un pare-feu.

La suite, elle est simple sur le papier et pénible sur le parquet : il va falloir colmater la raquette, redistribuer les minutes, et survivre à un bout de calendrier sans l’un des moteurs. Deux à quatre semaines, ça peut vite passer… ou laisser des traces. Kenny Atkinson, c’est l’heure de sortir la boîte à outils.