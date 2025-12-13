Programme NBA : Victor Wembanyama fait son grand retour à Las Vegas (NBA Cup)

Grosse soirée NBA au menu ce samedi : Magic – Knicks et Thunder – Spurs pour les demi-finales de la NBA Cup à Las Vegas, et surtout le grand retour de Victor Wembanyama !

Le programme NBA du soir

23h30 : Magic – Knicks

3h : Thunder – Spurs

Thunder – Spurs : Victor Wembanyama de retour !

C’est évidemment la grosse storyline de la soirée à Las Vegas : Wemby de retour pour affronter l’imbattable Thunder.

Absent lors des douze derniers matchs (un mois), Victor est prêt à retrouver les parquets et surtout à tout casser. L’Alien revient avec le couteau entre les dents, au sein d’une équipe des Spurs qui a enchaîné les victoires sans lui (bilan de 9 victoires – 3 défaites). Est-ce que ça suffira pour faire trembler le champion NBA en titre ? Pas sûr tellement Oklahoma City déroule cette saison : 25 matchs, 24 victoires dont 16 de suite !

Bref, le challenge est énorme pour la bande de Wemby.

Clin d’œil de l’histoire : c’était déjà à Las Vegas – en octobre 2022 – que Victor Wembanyama avait éclaboussé les observateurs US de son talent, lors de son tout premier match outre-Atlantique avec les Mets 92 (contre le G League Ignite de Scoot Henderson). Le début d’une immense hype qui continue de suivre l’Alien jusqu’à aujourd’hui.

Si Wemby n’est pas le plus grand fan de Vegas, qu’il considère comme une « dystopie », nul doute qu’il voudra une nouvelle fois marquer les esprits à Sin City.

Magic – Knicks : qui pour représenter l’Est en finale ?

Dans l’autre demi-finale de NBA Cup, le Magic et les Knicks se retrouvent une semaine après leur confrontation au Madison Square Garden. Pas de Franz Wagner, blessé à New York, mais Paolo Banchero, Desmond Bane et Cie seront bien à Vegas pour tenter de faire tomber la bande de Jalen Brunson.

Un match intrigant, qui représente la quatrième confrontation entre Orlando et New York cette saison. Pour l’instant, le Magic mène 2-1.

