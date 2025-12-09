Sorti sur blessure face aux Knicks dimanche soir, Franz Wagner a eu des nouvelles rassurantes hier : les examens ont révélé une grosse entorse de la cheville et son absence devrait se compter en semaines, et non en mois.

Les images faisaient flipper et laissaient craindre le pire.

Certains imaginaient une rupture des ligaments croisés du genou au vu de la séquence (voir plus bas), finalement ce n’est « qu’une » entorse, qui devrait le tenir éloigné des parquets pour quatre semaines maximum. La durée dépendra néanmoins de la manière avec laquelle Franz Wagner répond aux soins.

Des nouvelles rassurantes voire inespérées au vu de la scène hier soir.

Franz Wagner souffre d’une entorse à la cheville gauche et ne manquera « que » 2 à 4 semaines de compétition ! https://t.co/GyMUUbafJt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2025

C’est une très bonne nouvelle – presque inespérée – pour le Magic et ses fans, qui pensaient déjà devoir se débrouiller sans Wagner pendant une grande partie de la saison. Jamahl Mosley, Jalen Suggs et d’autres étaient très émus après le match face aux Knicks, flippés par ce qu’ils avaient vu lors de la chute de l’ailier allemand. De plus, Orlando venait à peine de récupérer Paolo Banchero après un séjour à l’infirmerie.

Au final, le pire a donc été évité, de quoi redonner un peu le sourire à une équipe qui semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. Reste désormais à limiter la casse sans Franz lors des semaines à venir.

Franz Wagner injury. Prayers up pic.twitter.com/SI8Az605BJ

— New York Basketball (@NBA_NewYork) December 7, 2025