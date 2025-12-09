Le Pelicans – Spurs a été le meilleur match de la nuit en NBA. Et si Dylan Harper a offert la victoire aux siens, le MVP du match est un autre rookie, Derik Queen. Le pivot de la Nouvelle-Orléans a été absolument exceptionnel.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Kings : 116-105 (stats)

– Kings : 116-105 (stats) Wolves – Suns : 105-108 (stats)

: 105-108 (stats) Pelicans – Spurs : 132-135 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

DYLAN HARPER CLUTCH ❄️pic.twitter.com/tgMlwMgBKK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab Le programme NBA de ce soir