Résumé de la nuit en NBA : Derik Queen, brillant mais frustré face aux Spurs
Le 09 déc. 2025 à 04:59 par Robin Wolff
Le Pelicans – Spurs a été le meilleur match de la nuit en NBA. Et si Dylan Harper a offert la victoire aux siens, le MVP du match est un autre rookie, Derik Queen. Le pivot de la Nouvelle-Orléans a été absolument exceptionnel.
Les résultats de la nuit :
Ce qu’il faut retenir :
- Les Pacers se sont envolés avant d’être rejoints par les Kings d’un grand Russell Westbrook (24 points, 12 rebonds et 14 passes décisives). Mais dans le money-time, ce sont Andrew Nembhard (28 points et 12 passes décisives) et ses coéquipiers qui ont été plus solides.
- Le collectif Suns solide malgré l’absence de Devin Booker. Collin Gillepsie, notamment, a été très bon dans le money-time. Il fallait au mois ça pour résister aux 40 points d’Anthony Edwards.
- Les Spurs ont explosé les Pelicans en première mi-temps, mais un Derik Queen irréel (33 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) n’est pas passé loin de faire revenir les siens. Heureusement pour les Éperons, Dylan Harper a mis le tir de la gagne !
Le highlight de la nuit :
DYLAN HARPER CLUTCH ❄️pic.twitter.com/tgMlwMgBKK
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme NBA de ce soir
- 0h : Magic – Heat (quart de finale NBA Cup)
- 2h30 : Raptors – Knicks (quart de finale NBA Cup)