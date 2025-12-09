TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit en NBA : Derik Queen, brillant mais frustré face aux Spurs

Le 09 déc. 2025 à 04:59 par Robin Wolff

Le Pelicans – Spurs a été le meilleur match de la nuit en NBA. Et si Dylan Harper a offert la victoire aux siens, le MVP du match est un autre rookie, Derik Queen. Le pivot de la Nouvelle-Orléans a été absolument exceptionnel.

Les résultats de la nuit :

  • Pacers – Kings : 116-105 (stats)
  • Wolves – Suns : 105-108 (stats)
  • Pelicans – Spurs : 132-135 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

DYLAN HARPER CLUTCH ❄️pic.twitter.com/tgMlwMgBKK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 0h : Magic – Heat (quart de finale NBA Cup)
  • 2h30 : Raptors – Knicks (quart de finale NBA Cup)
