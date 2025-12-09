Les Pacers résistent au triple-double de Russell Westbrook (116-105)

Russell Westbrook a été énorme face aux Indiana Pacers. Son activité en seconde mi-temps a été incessante et a longtemps laissé de l’espoir aux Sacramento Kings. Mais ses 25 points, 12 rebonds et 14 passes décisives n’ont pas suffi.

Il y a quelques jours, à Chicago, les Indiana Pacers ont remporté leur premier match de la saison à l’extérieur. Un résultat satisfaisant qu’ils ont su confirmer ce lundi, à domicile, face aux Bulls de l’Ouest, les Sacramento Kings.

Les hommes de Rick Carlisle se sont envolés largement en début de match grâce, notamment, à un excellent Bennedict Mathurin, mais un homme a cru à la victoire jusqu’à la fin côté californien : Russell Westbrook.

Russell Westbrook a été exemplaire malgré la défaite des Kings dans l’Indiana :

🔹24 points

🔹12 rebonds

🔹14 passes décisives

🔹2 interceptions

🔹10/16 au tir

Le Brodie est sans doute le meilleur joueur de Sacramento cette saison, malgré son contrat minimum. 👏 pic.twitter.com/JKfxUgik4G

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025

Le Brodie a déboursé une énergie dingue pour aider son équipe à revenir dans la partie. Son troisième quart-temps est un modèle de polyvalence et d’activité. Dans son sillage, les Kings ont réussi plusieurs runs et sont repassés devant à six minutes de la fin du match.

Malheureusement, Sacramento reste Sacramento et au moment où le match semblait tourner en leur faveur, ils ont encaissé 11 points consécutifs. Une perte de concentration fatale qui relance un peu plus les Pacers. Depuis le retour d’Andrew Nembhard (28 points et 12 passes cette nuit), tout va un petit peu mieux pour les derniers champions de la Conférence Ouest.

a DEEP three for Andrew Nembhard 🏹 pic.twitter.com/ljM52olkJG

— Indiana Pacers (@Pacers) December 9, 2025

Russell Westbrook a perdu, mais il a tout de même réussi un triple-double impressionnant : 25 points, 12 rebonds, 14 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 10/16 au tir, 2/3 de loin et 2/4 aux lancers.