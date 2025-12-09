Les San Antonio Spurs s’en sont sortis dans la difficulté face aux New Orleans Pelicans (135-132). Si Derik Queen a été l’homme du match, c’est un autre rookie, Dylan Harper, qui a offert la victoire aux siens.

Les San Antonio Spurs se sont rapidement envolés face aux New Orleans Pelicans et menaient de 20 points à la mi-temps. Harrison Barnes régalait, De’Aaron Fox assumait son statut de leader et Dylan Harper préchauffait sérieusement.

Mais dans le troisième quart-temps, l’attaque des éperons s’effondre tandis que Derik Queen livre une partition extraordinaire avec 21 points à 6/6 au tir en 12 minutes. Le pivot des Pelicans prend complètement feu et terminera même la rencontre avec un triple-double : 33 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

Malgré la défaite face aux Spurs, Derik Queen a livré la meilleure performance de sa jeune carrière :

🔸33 points

🔸10 rebonds

🔸10 passes décisives

🔸11/15 au tir

🔸11/13 aux lancers

Premier rookie à réaliser un triple-double cette saison et un 3e QT dont on se rappellera ! 👏 pic.twitter.com/qaEPg8qpXj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025

Un rookie en pleine forme qui en appelle un autre. Dans le quatrième quart-temps, New Orleans est revenu et Dylan Harper doit multiplier les actions de grande classe pour rester devant. À neuf secondes de la fin du match, le gaucher offre la victoire à ses Spurs d’un drive physique et maîtrisé.

DYLAN HARPER CLUTCH ❄️pic.twitter.com/tgMlwMgBKK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025

Le numéro 2 de la dernière Draft a réalisé un récital : 22 points (record en carrière), 6 passes décisives et 3 rebonds à 10/16 au tir, 1/3 de loin et 1/2 aux lancers. San Antonio enchaîne les victoires et pourrait bien récupérer Victor Wembanyama lors du prochain match, ce mercredi face aux Los Angeles Lakers…