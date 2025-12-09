Seulement deux joueurs français ont foulé les parquets de NBA cette nuit. Maxime Raynaud a encore réalisé un bon match tandis que celui de Rudy Gobert s’est arrêté après un coup de sang à l’encontre de Mark Williams.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Kings : 116-105 (stats)

– Kings : 116-105 (stats) Wolves – Suns : 105-108 (stats)

: 105-108 (stats) Pelicans – Spurs : 132-135 (stats)

Maxime Raynaud

De nouveau titulaire, le pivot des Sacramento Kings a montré de belles choses face aux Indiana Pacers. Des belles feintes sur Jay Huff, des dunks autoritaires… malheureusement, son coach ne lui a pas fait confiance dans le moment-clé du match au milieu du quatrième quart-temps. 13 points, 9 rebonds et 3 passes décisives à 5/9 au tir et 3/4 aux lancers.

Rudy Gobert

Le pivot des Minnesota Timberwolves a magnifiquement commencé son match avec une très grosse activité dans la raquette. Mais après une faute de Mark Williams, il s’est énervé et a fait une faute flagrante sur l’action suivante. Il a été expulsé et la défense de son équipe a explosé. 15 points, 8 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 7/9 au tir et 1/2 aux lancers.

pic.twitter.com/lLk2thTn7v https://t.co/VXkoKNe8Xy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025

Le programme NBA de ce soir