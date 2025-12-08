Cadeaux de Noël : nos trois indispensables de chez Decathlon, pour régaler les fans de basket !

Encore quelques dodos avant Noël, ce qui veut dire que c’est l’heure de penser aux menus beaucoup trop copieux du 24 et du 25 décembre… mais aussi de préparer les cadeaux pour les copains et la famille ! Et puisqu’ici on est des grands fous de basketball, voici nos trois picks venus tout droit de chez Decathlon, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !

Rien de mieux pour un fan de basket que de se voir offrir de quoi lui permettre de pratiquer, vivre sa passion. Du matériel pour s’entraîner, ou tout simplement pour avoir la classe sur et en dehors des parquets. Ça tombe bien, Decathlon propose toute une collection basket où chaque pratiquant(e) de basketball peut trouver son bonheur. Et on vous présente nos trois favoris à placer sous le sapin !

L’équipement que l’on utilise pour le basket mérite d’être transporté avec soin. Pour ne pas s’abîmer, pour garantir sa sécurité aussi. C’est pour ça qu’il faut qu’on vous parle du sac à dos Tarmak x NBA. Un volume de 25 litres, suffisant pour faire entrer l’ensemble des éléments impératifs à la pratique du basketball, tout en ayant une taille suffisamment petite pour ne pas ressembler au Routard en arrivant à la salle.

On apprécie pas mal la manière dont le sac est construit, avec un compartiment pour les chaussures et un autre pour le textile. Histoire de ne pas salir votre serviette où vos affaires de rechange, tout en garantissant à votre paire de baskets de rester au sec en cas de déplacement par mauvais temps.

Deux autres compartiments latéraux pour intégrer la sacro-sainte gourde (pensez à vous hydrater pendant la pratique, c’est important) et éventuellement du matériel optionnel. Ici, on vous conseille d’avoir du strap rigide, éventuellement du gel de froid, histoire d’assurer si jamais vous où l’un de vos partenaires a un petit pépin physique.

Le tout avec un design sobre qui passe partout, bien qu’on puisse également se faire plaisir et afficher ses valeurs avec des variantes Lakers, Heat et Bulls pour représenter votre équipe favorite. Objet absolument essentiel pour un tout petit budget, puisqu’il est actuellement à 23,99€ (variante NBA classique) ou 38,99€ (version franchise).

Pour avoir du flow sur le terrain, après et avant la session. Un hoodie confort et quali (pour l’avoir à la maison et porté dans la durée) à un tarif très compétitif comparé aux autres équipementiers. Un produit en collaboration avec la NBA, et dans une variété de franchises sympathique (Spurs, Lakers, Bulls, Celtics, Heat, NBA logo) à seulement 30€, gros boulot de Decathlon… et c’est franchement une superbe affaire et l’assurance de (se) faire plaisir !

#3 : le panier NBA pour petits et grands

Rien de mieux que de pouvoir (quand l’espace le permet) s’entraîner directement à la maison, où peu importe là où vous vous trouvez. Avec un panier de basketball portable pour les petits, une forme ludique de la planche qui permet au jeune qui l’utilise de maximiser sa réussite et de passer du bon temps autour du ballon de basket. Et pour ceux que le déploiement et l’installation effraient, pas de problème. On parle d’un panier qui est prêt pour usage en une minute chrono.

Le tarif (50€) est là aussi un bel argument en termes d’accessibilité. Le panier peut être réglé entre 1 mètre et 1m80, pour permettre à des petits comme à des jeunes enfants de profiter de l’objet. Il s’installe facilement, se déplace facilement, parfait pour emmener en vacances ou au parc ! Parfait pour régaler un petit basketteur en herbe, mais prévenez bien les parents de ne pas installer le panier près d’un kit de vaisselle, juste au cas où.

Et pour les grands, voici l’objet ultime : le panier de basketball réglable, entre 2m10 (taille paniers U7-U9-U11) et 3m05 (taille U13 à séniors). LE modèle à avoir chez soi pour s’entraîner, profiter d’une partie entre potes sans se soucier de trouver un terrain, d’avoir un panier bien entretenu sur place. Planche en plexi, cercle flex pour monter au dunk (ne faites cependant pas de tomars violents comme ceux du gros Shaq’, pas certain ici que ce soit prévu pour) et dispositif prévu pour un assemblage – désassemblage en une minute.

Facile à transporter, tarif élevé (900€) mais qualité au rendez-vous, et il y a 10% de réduction en ce moment avec le code NOEL10. Le cadeau ULTIME !