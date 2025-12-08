TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : Anthony Edwards retrouve les Suns, Maxime Raynaud veut enchaîner face aux Pacers

Le 08 déc. 2025 à 18:18 par Hisham Grégoire

Trois petits matchs au programme en NBA cette nuit. Clairement, si vous choisissez de dormir, personne ne vous en voudra.

Le programme de la nuit :

  • 1h : Pacers – Kings
  • 1h30 : Wolves – Suns
  • 2h : Pelicans – Spurs

Le match à ne pas rater : Wolves – Suns

Deux équipes qui se chevauchent dans les places 6 et 7 de la Conférence Ouest. Minnesota reste sur cinq succès consécutifs et est dans le rétro des Spurs (5e). Les Loups ont aussi à cœur de venir à bout de ces Suns, après avoir choke contre eux il y a quelques semaines.

Les Cactus eux, continuent d’avancer sans Devin Booker (blessé). Un nouveau Dillon Brooks Game en approche ?

Le reste du programme :

  • La soirée s’ouvre avec un merdico entre Pacers et Kings. Sortez les anti-dépresseurs.
  • Les Spurs se déplacent en Louisiane, toujours sans Victor Wembanyama, dont le retour se rapproche…

Les Français en lice :

  • Maxime Raynaud affronte Bastien Jay Huff et les Pacers.
  • Joan Beringer et Rudy Gobert défient les Suns.

