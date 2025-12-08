Programme NBA : Anthony Edwards retrouve les Suns, Maxime Raynaud veut enchaîner face aux Pacers
Le 08 déc. 2025 à 18:18 par Hisham Grégoire
Trois petits matchs au programme en NBA cette nuit. Clairement, si vous choisissez de dormir, personne ne vous en voudra.
Le programme de la nuit :
- 1h : Pacers – Kings
- 1h30 : Wolves – Suns
- 2h : Pelicans – Spurs
Le match à ne pas rater : Wolves – Suns
Deux équipes qui se chevauchent dans les places 6 et 7 de la Conférence Ouest. Minnesota reste sur cinq succès consécutifs et est dans le rétro des Spurs (5e). Les Loups ont aussi à cœur de venir à bout de ces Suns, après avoir choke contre eux il y a quelques semaines.
Les Cactus eux, continuent d’avancer sans Devin Booker (blessé). Un nouveau Dillon Brooks Game en approche ?
Anthony Edwards has words for Dillon Brooks. 👀🍿
(h/t @CharlieWaltonMN)
— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 22, 2025
Le reste du programme :
- La soirée s’ouvre avec un merdico entre Pacers et Kings. Sortez les anti-dépresseurs.
- Les Spurs se déplacent en Louisiane, toujours sans Victor Wembanyama, dont le retour se rapproche…
Les Français en lice :
- Maxime Raynaud affronte Bastien Jay Huff et les Pacers.
- Joan Beringer et Rudy Gobert défient les Suns.
