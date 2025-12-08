Trois petits matchs au programme en NBA cette nuit. Clairement, si vous choisissez de dormir, personne ne vous en voudra.

Le programme de la nuit :

1h : Pacers – Kings

1h30 : Wolves – Suns

2h : Pelicans – Spurs

Le match à ne pas rater : Wolves – Suns

Deux équipes qui se chevauchent dans les places 6 et 7 de la Conférence Ouest. Minnesota reste sur cinq succès consécutifs et est dans le rétro des Spurs (5e). Les Loups ont aussi à cœur de venir à bout de ces Suns, après avoir choke contre eux il y a quelques semaines.

Les Cactus eux, continuent d’avancer sans Devin Booker (blessé). Un nouveau Dillon Brooks Game en approche ?

Anthony Edwards has words for Dillon Brooks. 👀🍿

Le reste du programme :

La soirée s’ouvre avec un merdico entre Pacers et Kings. Sortez les anti-dépresseurs.

Les Spurs se déplacent en Louisiane, toujours sans Victor Wembanyama, dont le retour se rapproche…

Les Français en lice :

Maxime Raynaud affronte Bastien Jay Huff et les Pacers.

Jay Huff et les Pacers. Joan Beringer et Rudy Gobert défient les Suns.

