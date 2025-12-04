Touché à l’aine contre les Lakers, Devin Booker va manquer au moins une semaine. Un coup dur pour des Suns qui fonctionnent bien sur ce début de saison, et qui devront désormais avancer sans leur leader offensif.

Phoenix n’avait vraiment pas besoin de ça. En course pour le Top 6 de l’Ouest en ce début de saison (7e, 13-9), voilà que Devin Booker lâche prise avant la mi-temps face aux Lakers, victime d’une lésion à l’aine droite.

Verdict : au moins une semaine d’arrêt selon Shams Charania, puis un point médical pour décider de la suite. Une semaine NBA, c’est trois à quatre matchs. Sans Booker et dans la jungle de cette Conférence Ouest, ça peut vite se payer cher.

Phoenix Suns star Devin Booker has sustained a right groin strain and will be re-evaluated in one week, sources tell ESPN. Best case for Booker and the Suns, who are a surprise 13-9 and in the West playoff picture so far this season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025

Cette blessure a des allures de vrai test pour ces Suns. Jordan Ott (coach) va devoir sortir le tablier et cuisiner pour maintenir Phoenix à flot. Des signes sont tout de même encourageants : dans la victoire face aux Lakers lundi soir, les Suns ont pu compter sur Dillon Brooks et Collin Gillespie qui ont step-up (61 points à eux deux). Ces deux-là assurent cette saison.

Néanmoins, le calendrier n’aide pas : Houston, Minnesota, OKC (tous à l’extérieur) sont au programme… autant dire que ça s’annonce assez hardcore. Les Suns pourront-ils limiter la casse dans les prochains jours ? Réponse à partir de demain soir face aux Rockets d’un certain… Kevin Durant.