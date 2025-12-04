C’est la petite news Cocorico de la journée : hier soir, lors du match NBA entre les Knicks et les Hornets, cinq joueurs français sont entrés sur le terrain, un record.

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün sont les cinq Français qui sont entrés en jeu cette nuit. Certes pas en même temps et avec des temps de jeu drastiquement différents, mais c’est un nouveau signe que la vague bleue-blanc-rouge s’installe dans la Grande Ligue.

Le record précédent remonte au 20 décembre 2024, avec quatre Français sur le parquet en même temps lors d’un Hornets – Wizards : Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly, Tidjane Salaün et Moussa Diabaté.

Quelques années auparavant, le 6 avril 2021, on avait aussi eu droit à quatre tricolores sur le parquet lors d’un Pistons – Thunder : Sekou Doumbouya, Killian Hayes, Jaylen Hoard et Théo Maledon.