Le renvoi de Chris Paul par les Clippers a choqué beaucoup de monde en NBA, notamment… James Harden et Kawhi Leonard, les deux stars de Los Angeles.

Chris Paul a été renvoyé par les Clippers en pleine nuit (de mardi à mercredi), à Atlanta, où les Clippers se trouvaient pendant leur road-trip à l’Est. Si les tensions entre CP3 et certains membres de l’équipe / management faisaient partie du quotidien ces dernières semaines, la décision du président Lawrence Frank et le timing de cette dernière a pris de court beaucoup de monde.

« Je me suis réveillé et j’ai vu ça sur les réseaux sociaux », a par exemple déclaré James Harden après la victoire des Clippers contre les Hawks mercredi. « Je suis tout aussi confus et choqué que vous. Cela m’a clairement surpris. » « J’étais choqué » a ajouté Kawhi Leonard. « J’ai lu quelques informations à ce sujet dans la matinée. Je ne savais même pas de quoi Chris parlait (sur les réseaux sociaux). J’ai dû relire le message pour comprendre ce qui se passait. »

S’il fallait un symbole supplémentaire de la déconnexion qui caractérise l’équipe actuelle des Clippers, la voici.

James Harden et Kawhi Leonard ont appris le renvoi de Chris Paul via les réseaux sociaux, au petit matin, selon The Athletic

Derrière ces déclarations publiques, qui sait ce qu’il se tramait vraiment au sein du vestiaire des Clippers.

D’après les récentes informations, Chris Paul aurait été tellement critique envers certains membres de l’équipe que Tyronn Lue a fini par lui tourner le dos, et certains joueurs / membres du staff + management ne supportaient plus les méthodes de CP3. Petit rappel historique : James Harden et Chris Paul ont connu une séparation tendue à Houston il y a quelques années, provoquant le transfert du Point God en 2019. De l’eau a coulé sous les ponts depuis, et Harden a récemment rendu hommage à CP3 pour sa Last Dance, mais peut-être que des vieux dossiers ont été ressortis.

Le coach Tyronn Lue, lui, a pris son meilleur costume de politicien pour expliquer le départ de Chris Paul. Mais on sait là aussi que Lue et CP3 ne se parlaient plus, refusant même une proposition d’entretien du meneur vétéran pour tenter d’apaiser la situation…

Tyronn Lue sur le renvoi de Chris Paul (via @joeylinn_) :

« Je pense simplement que ce n’était pas un bon fit, par rapport à ce qu’il recherchait. C’est comme ça. Est-ce que je veux voir CP partir comme ça ? Non. J’ai beaucoup de respect pour lui. »pic.twitter.com/ISrf3gWwkV

