Les Spurs, favoris pour acquérir Giannis Antetokounmpo en cas de transfert ?

Hier soir, on a appris que les Bucks et Giannis Antetokounmpo discutaient de l’avenir du Freak et évidemment, les rumeurs se multiplient depuis. Des rumeurs où l’on retrouve souvent les Spurs de Victor Wembanyama.

Giannis Antetokounmpo aux Spurs avec Wemby ?

C’est un scénario aussi excitant que flippant, et qui ne date pas d’hier. Les rumeurs sur l’avenir du Freak courent depuis plusieurs mois et les Spurs ont souvent été cités parmi les candidats légitimes pour l’accueillir en cas de départ.

Et pour cause, la franchise de San Antonio peut proposer l’un des packages les plus attractifs du marché pour les Bucks : des jeunes joueurs prometteurs (Dylan Harper, Stephon Castle, Devin Vassell), un gros capital draft (multiples choix de premier tour à disposition jusqu’en 2032), des contrats facilement transférables (Harrison Barnes, Keldon Johnson, Kelly Olynyk…), et même un meneur All-Star (De’Aaron Fox).

De plus, les Spurs sont une équipe désormais compétitive à l’Ouest et possèdent en Wemby le meilleur argument possible pour convaincre Giannis de débarquer dans le Texas.

The Spurs are viewed by a handful of league executives as the most realistic destination for Giannis Antetokounmpo, if he’s traded this season.

San Antonio presents Milwaukee an ideal package of future draft picks alongside premium prospects or a win-now player in De’Aaron Fox. pic.twitter.com/y0gPNvzvbM

— Evan Sidery (@esidery) December 3, 2025

Reste à voir le degré d’agressivité des Spurs et ce qu’ils sont prêts à lâcher si Giannis Antetokounmpo demande effectivement son transfert de Milwaukee. Parce qu’entre les très belles promesses du duo Castle – Harper, les performances XXL de Fox sans Victor, et la grosse dynamique actuelle de l’équipe (15 victoires en 21 matchs cette saison, bilan de 7-2 sans Wemby), il y a un joli équilibre collectif qui a été trouvé.

Autre élément à prendre en compte : Giannis s’est blessé au mollet cette nuit, un nouveau bobo pour le Freak qui commence sérieusement à les enchaîner. Officiellement victime d’une élongation, Antetokounmpo pourrait manquer plusieurs semaines. Plus globalement, on peut s’interroger sur la durabilité de Giannis, toujours dans son prime à 30 ans mais de plus en plus souvent à l’infirmerie.

Tout cela étant dit, Giannis Antetokounmpo reste Giannis Antetokounmpo, et s’il y a une opportunité de l’obtenir il faut probablement la saisir. Certaines rumeurs laissent entendre que les Spurs seront agressifs le moment venu, mais ils ne seront évidemment pas les seuls…

The Spurs are just behind the Knicks as favorites to land Giannis Antetokounmpo.

Wemby and Giannis would break the league.

(via @PolymarketSport) pic.twitter.com/PhVBdNO8rm

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 4, 2025

