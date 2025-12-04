TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Chicago BullsBULLSNETSRésumé de la nuitNews NBA

Résumé NBA de la nuit : les Nets plongent les Bulls dans la crise

Le 04 déc. 2025 à 05:55 par Robin Wolff

Nikola Vucevic Bulls 4 juin 2021
Source image : YouTube

Très belle nuit en NBA. Neuf matchs qui ont apporté leur lot d’histoire et de rebondissements. Une des mauvaises nouvelles, en revanche, est réservée aux fans de Chicago. Les Bulls se sont inclinés face aux Nets. Oui, vous avez bien lu.

Les résultats de la nuit :

  • Cavaliers – Blazers : 110-122 (stats)
  • Pacers – Nuggets : 120-135 (stats)
  • Magic – Spurs : 112-114 (stats)
  • Hawks – Clippers : 92-115 (stats)
  • Knicks – Hornets : 119-104 (stats)
  • Bulls – Nets : 103-113 (stats)
  • Rockets – Kings : 121-95 (stats)
  • Bucks – Pistons : 113-109 (stats)
  • Mavericks – Heat : 118-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

L’ÉNORME CONTRE POUR LA GAGNE DE LUKE KORNET ! 😱🔥 pic.twitter.com/mV8g9G7DDm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 4, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Sixers – Warriors
  • 1h : Wizards – Celtics
  • 1h30 : Nets – Jazz
  • 1h30 : Raptors – Lakers
  • 2h : Pelicans – Timberwolves
Tags : brooklyn nets, Chicago Bulls, Résumé de la nuit NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023