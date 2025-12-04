Résumé NBA de la nuit : les Nets plongent les Bulls dans la crise

Très belle nuit en NBA. Neuf matchs qui ont apporté leur lot d’histoire et de rebondissements. Une des mauvaises nouvelles, en revanche, est réservée aux fans de Chicago. Les Bulls se sont inclinés face aux Nets. Oui, vous avez bien lu.

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Blazers : 110-122 (stats)

: 110-122 (stats) Pacers – Nuggets : 120-135 (stats)

: 120-135 (stats) Magic – Spurs : 112-114 (stats)

: 112-114 (stats) Hawks – Clippers : 92-115 (stats)

: 92-115 (stats) Knicks – Hornets : 119-104 (stats)

– Hornets : 119-104 (stats) Bulls – Nets : 103-113 (stats)

: 103-113 (stats) Rockets – Kings : 121-95 (stats)

– Kings : 121-95 (stats) Bucks – Pistons : 113-109 (stats)

– Pistons : 113-109 (stats) Mavericks – Heat : 118-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

L’ÉNORME CONTRE POUR LA GAGNE DE LUKE KORNET ! 😱🔥 pic.twitter.com/mV8g9G7DDm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 4, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !