Résumé NBA de la nuit : les Nets plongent les Bulls dans la crise
Le 04 déc. 2025 à 05:55 par Robin Wolff
Très belle nuit en NBA. Neuf matchs qui ont apporté leur lot d’histoire et de rebondissements. Une des mauvaises nouvelles, en revanche, est réservée aux fans de Chicago. Les Bulls se sont inclinés face aux Nets. Oui, vous avez bien lu.
Les résultats de la nuit :
- Cavaliers – Blazers : 110-122 (stats)
- Pacers – Nuggets : 120-135 (stats)
- Magic – Spurs : 112-114 (stats)
- Hawks – Clippers : 92-115 (stats)
- Knicks – Hornets : 119-104 (stats)
- Bulls – Nets : 103-113 (stats)
- Rockets – Kings : 121-95 (stats)
- Bucks – Pistons : 113-109 (stats)
- Mavericks – Heat : 118-108 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Quatrième défaite en cinq matchs pour les Cleveland Cavaliers. Les Portland Trail Blazers ont su profiter de cette mauvaise passe pour s’offrir une belle victoire à l’extérieur. 11 points et un poster pour Sidy Cissoko qui s’est bien illustré.
- Jamal Murray a pris complètement feu face aux Nuggets avec 52 points et un incroyable 10/11 derrière la ligne à 3-points.
- Magnifique victoire des Spurs à l’extérieur face au Magic. De’Aaron Fox et Luke Kornet, notamment, ont été clutchs. Septième succès en neuf matchs sans Victor Wembanyama !
- Les Clippers ont gagné un match de basket-ball. Je répète. Les Clippers ont gagné un match de basket-ball. Pourtant, les fans des Hawks ont été taquins en tribune…
- Les New York Knicks se sont appuyés sur un très bon Karl-Anthony Towns (35 points et 18 rebonds) pour s’imposer relativement facilement face aux Charlotte Hornets.
- Les 33 points et 10 rebonds de Michael Porter Jr ont écœuré les Bulls. Les sept derniers matchs de Chicago sont une honte absolue !
- Belle victoire tranquille des Houston Rockets. Mais ce qu’on retiendra, ce sont les 25 points à 10/15 au tir de Maxime Raynaud. Meilleure performance d’un rookie Français en NBA cette saison.
- Les Milwaukee Bucks ont perdu Giannis Antetokounmpo sur blessure après trois minutes, mais se sont tout de même imposés face aux Pistons. Et si c’était le dernier match du Grec chez les Daims ?
- Victoire maîtrisée des Mavericks face au Heat. 17 points et 17 rebonds pour Anthony Davis, 22 points et 6 rebonds pour Cooper Flagg.
- Noa Essengue va se faire opérer de l’épaule et manquera toute la fin de saison en NBA. Grosse force au rookie français des Chicago Bulls !
- Bilal Coulibaly manquera également quelques semaines de compétition après une blessure aux obliques.
Le highlight de la nuit :
L’ÉNORME CONTRE POUR LA GAGNE DE LUKE KORNET ! 😱🔥 pic.twitter.com/mV8g9G7DDm
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Sixers – Warriors
- 1h : Wizards – Celtics
- 1h30 : Nets – Jazz
- 1h30 : Raptors – Lakers
- 2h : Pelicans – Timberwolves