Cette nuit NBA a été difficile pour les Français avec les annonces tristes autour de Noa Essengue et Bilal Coulibaly. Heureusement, Maxime Raynaud nous a remonté le moral avec la meilleure performance de sa jeune carrière face à Houston.

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Blazers : 110-122 (stats)

: 110-122 (stats) Pacers – Nuggets : 120-135 (stats)

: 120-135 (stats) Magic – Spurs : 112-114 (stats)

: 112-114 (stats) Hawks – Clippers : 92-115 (stats)

: 92-115 (stats) Knicks – Hornets : 119-104 (stats)

– Hornets : 119-104 (stats) Bulls – Nets : 103-113 (stats)

: 103-113 (stats) Rockets – Kings : 121-95 (stats)

– Kings : 121-95 (stats) Bucks – Pistons : 113-109 (stats)

– Pistons : 113-109 (stats) Mavericks – Heat : 118-108 (stats)

Sidy Cissoko

Très belle performance de Sidy Cissoko. L’une des raisons majeures de la victoire des Blazers face aux Cavaliers. Le meneur titulaire a envoyé 11 points, 4 rebonds et 1 passe décisive à 4/6 au tir, 1/2 de loin et 2/2 aux lancers. Surtout, il s’est offert un de ses premiers posters en NBA. Sur une autre action, il a envoyé valser physiquement Evan Mobley avant de finir fort dans le cercle.

WOW SIDY CISSOKO 👏 pic.twitter.com/7UH4deatqq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 4, 2025

Rayan Rupert

Bien plus discret que son compère. En 9 minutes sur le parquet, Rayan Rupert a capté un rebond et raté un tir.

Noah Penda

Deux rebonds et deux tirs ratés en 3 minutes pour Noah Penda face aux Spurs.

Zaccharie Risacher

L’ailier des Atlanta Hawks n’est toujours pas à son meilleur niveau, mais progresse match après match. Cette nuit, face aux Los Angeles Clippers, il a compilé 11 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interception à 4/11 au tir, 1/4 de loin et 2/2 aux lancers.

Zig-zag Zaccharie pic.twitter.com/GKTS8z27Oz

— Kevin Chouinard (@KLChouinard) December 4, 2025

Nicolas Batum

Enfin les Los Angeles Clippers ont regagné un match de basket-ball et Capitaine Batum n’y est pas pour rien. Le vétéran français a joué 20 minutes pour 6 points, 3 rebonds et 2 passes décisives à 2/4 au tir (de loin)

Guerschon Yabusele

Un rebond, un contre et un tir à 3-points raté en neuf minutes face aux Hornets. Il n’a pas vraiment participé à la fête new-yorkaise…

Mohamed Diawara

Moins de deux minutes pour se montrer, ce n’est pas assez.

Pacôme Dadiet

Moins de 20 secondes pour se montrer, ce n’est pas assez.

Tidjane Salaün

Tout va vraiment mieux pour Tidjane Salaün depuis son retour de G League. L’ailier a été le deuxième meilleur joueur des Hornets après LaMelo ball cette nuit. 13 points, 4 rebonds, et 1 interception en 23 minutes à 5/8 au tir et 3/5 de loin.

Stack Out – Drag: Good patience and playmaking by Kon Knueppel to kick it out to Salaün for the corner 3. He recognizes that the roll by Kalkbrenner forces Hart to help down. pic.twitter.com/FrPyZ66Wmm

— Richie (@richierandall) December 4, 2025

The W-L record is trending in the same direction as last season for the Hornets, but it feels so different because there is legitimately intriguing young talent to track this year.

Look at Salaün and McNeleey here. pic.twitter.com/9VneKlSMWQ

— Matt Alquiza (@malquiza8) December 4, 2025

Moussa Diabaté

Le pivot de Charlotte était titulaire cette nuit devant Ryan Kalkbrenner et ça ne s’est pas très bien passé. 2 points, 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 1/2 au tir pour lui. Mais surtout, Karl-Anthony Towns a envoyé 35 points et 18 rebonds sur sa tête. Le frelon est toujours en phase d’apprentissage.

Maxime Raynaud

Meilleure performance d’un rookie français en NBA cette saison ! Malgré la défaite des Kings face aux Nuggets, Maxime Raynaud a brillé de mille feux avec 25 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre à 10/15 au tir, 2/2 de loin et 3/3 aux lancers.

🔥 2 REB https://t.co/8cqEUdTnAE pic.twitter.com/7xsgZ5SWsM

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 4, 2025

Deux mauvaises nouvelles supplémentaires :

