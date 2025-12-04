Jamal Murray en feu face aux Pacers : 52 points à 10/11 du parking

Jamal Murray est un des plus gros pyromanes de la NBA et cette nuit, il a largement assumé ce statut. Le Canadien a été exceptionnel face aux Indiana Pacers avec 52 points à 19/25 au tir et 10/11 de loin !

Sur le papier, il n’y avait que peu de suspense quant au résultat de cette rencontre opposant l’une des meilleures équipes de NBA, les Denver Nuggets, à l’une des pires, les Indiana Pacers. Mais la différence de niveau n’aurait pas été si grande cette nuit si Jamal Murray n’avait pas réalisé la meilleure performance de sa saison.

Le Canadien a été, tout simplement, en feu derrière la ligne à 3-points. Jamais, il n’avait réussi autant de tirs primés en un match dans sa carrière. 52 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception à 19/25 au tir, 10/11 À 3-POINTS et 4/5 aux lancers. Une ligne statistique stratosphérique !

Jamal Murray exceptionnel face aux Pacers !

🔹52 points

🔹6 rebonds

🔹4 passes décisives

🔹19/25 au tir

Mais surtout 10/11 À 3-POINTS !!! 🔥 pic.twitter.com/OQtO7qBcXk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 4, 2025

Ces dernières semaines, avec les blessures de Christian Braun et Aaron Gordon, Nikola Jokic (24 points, 8 rebonds et 13 passes décisives cette nuit) avait de quoi se sentir seul sur le parquet dans le Colorado. Cette performance folle de son éternel lieutenant doit lui faire un bien fou.

Les Nuggets se sont imposés et c’était à prévoir ; ils n’ont jamais perdu le moindre match au cours duquel Jamal Murray a marqué plus de 40 points…