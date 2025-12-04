Les San Antonio Spurs se sont imposés au bout du suspense face au Orlando Magic (114-112). De’Aaron Fox a porté ses responsabilités dans le money-time avant que Luke Kornet ne réussisse le contre pour la gagne au buzzer.

Au moment de la blessure de Victor Wembanyama, même le plus optimiste des fans des San Antonio Spurs n’aurait pas pu prévoir un intérim aussi réussi. Les hommes de Mitch Johnson ont gagné sept des neuf matchs qu’ils ont disputé sans l’Alien et la victoire face au Orlando Magic cette nuit est peut-être la plus belle de toutes.

La franchise floridienne avait gagné six de ses sept dernières rencontres avant de recevoir les Éperons. Portés par Franz Wagner et Desmond Bane, ils n’ont pas fait une mauvaise performance, mais n’ont jamais véritablement réussi à prendre les devants face à une équipe soudée et collective.

Dans le quatrième quart-temps, les Spurs auraient pu paniquer alors que le Magic ne faisait que se rapprocher, mais Dylan Harper, dans un premier temps, a pris les choses en main pour garder son équipe en tête. À sa sortie, à trois minutes de la fin, c’est De’Aaron Fox qui a pris le relais avec deux énormes shoots à 3-points. Pourtant, Orlando a profité d’un choke de Jeremy Sochan sur la ligne des lancers-francs pour revenir à égalité à moins de dix secondes de la fin du match.

10 points dans les 3 dernières minutes pour De’Aaron Fox face au Magic dont les lancers-francs de la victoire à une seconde du buzzer. 🦊

Victoire des Spurs 114 à 112.

7e succès en 9 matchs sans Victor Wembanyama ! 👏👏👏

Mais cette équipe de San Antonio ne panique pas, De’Aaron Fox, encore, a réussi à gratter un passage sur la ligne décisif avant que Luke Kornet n’officialise la victoire des siens grâce à un énorme contre sur Franz Wagner.

L’ÉNORME CONTRE POUR LA GAGNE DE LUKE KORNET ! 😱🔥 pic.twitter.com/mV8g9G7DDm

Le collectif est beaucoup plus profond que la saison dernière, c’est une évidence et ça permet à Victor Wembanyama de se rétablir en toute sérénité. Les Spurs sont quatrièmes de la Conférence Ouest et plus sûrs de leurs forces que jamais.