Maxime Raynaud bientôt propulsé titulaire chez les Kings ?

La soirée a viré au naufrage collectif pour Sacramento, battu de 26 points à Houston après avoir mené à la pause, mais un nom ressort du chaos : Maxime Raynaud. Dans une équipe privée de Domantas Sabonis et noyée au fond de la Conférence Ouest (5-17), le rookie a signé la prestation la plus encourageante du début de saison côté Kings… au point de forcer l’ouverture d’un vrai débat sur son rôle.

Contre l’un des frontcourts les plus costauds de NBA (Alperen Sengun et Steven Adams), Raynaud a non seulement tenu le choc, mais il a même brillé : 25 points (record en carrière), 6 rebonds, 3 passes, un solide 10/15 au tir et un parfait 2/2 derrière l’arc.

Maxime Raynaud a réalisé la meilleure performance de sa jeune carrière, malgré la défaite des Kings face aux Rockets :

Une production qui arrive quatre jours après ses 19 points à Utah, et qui prolonge un début de montée en régime déjà perceptible face à Memphis (9 points, 6 rebonds). Résultat, Doug Christie (coach) ne tourne pas autour du pot :

« Absolument, il peut devenir titulaire. J’y ai même pensé ce soir. Tout est sur la table. »

Dans une équipe qui manque dramatiquement de spacing, première en tentatives à mi-distance, dernière en tirs à 3-points réussis, un intérieur capable de s’écarter représente un luxe rare. Raynaud apporte également un calme et une présence offensive qui manquent cruellement depuis la blessure de Sabonis, dont l’indisponibilité sera réévaluée dans une à deux semaines.

Le rookie n’élude pas la dimension mentale et collective de cette progression rapide : il découvre la routine, les repères, les combinaisons avec ses coéquipiers, et l’expérience commence enfin à s’accumuler. DeMar DeRozan résume :

« Le meilleur professeur, c’est l’expérience. Ce soir, il a eu un grand match. »

Tout n’est évidemment pas parfait : Christie souligne la nécessité de renforcer Raynaud physiquement pour survivre face aux intérieurs les plus lourds, et de mieux maîtriser les détails défensifs, notamment en transition. Mais à l’heure où Sacramento cherche des raisons d’y croire, le pivot drafté 42e apparaît comme l’un des rares motifs d’optimisme.

Et vu l’état actuel du roster et un possible transfert de Domantas Sabonis d’ici février, son ascension vers le cinq majeur semble moins une question de « si » qu’une question de « quand ».

Source texte : Sacramento Bee