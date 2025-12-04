Chris Paul coupé en plein road-trip, et maintenant ? À 40 ans, le futur Hall of Famer se retrouve sur le marché… mais pas sûr que quelqu’un se bouscule. Plus vraiment là pour les stats, attendu surtout pour son cerveau et son mentoring, CP3 découvre que même ce rôle-là n’est plus si simple à vendre.

La sortie est brutale, mais la suite risque de l’être encore plus. Chris Paul a été renvoyé des Clippers comme on ferme une application qui bugue, et le vrai problème démarre maintenant : qui, dans cette NBA hyper-compétitive, va encore signer un meneur de 40 ans et qui s’est pris la tête avec la moitié de son vestiaire ?

Spoiler : pas grand monde est en train de rafraîchir son téléphone pour l’appeler.

C’est simple : Paul arrive sur le marché avec le package le moins attirant de sa carrière : un âge avancé (40 ans) et un leadership décrit comme plus pesant que fédérateur lors des dernières semaines à Los Angeles. Et dans une Ligue où la tendance est aux jeunes, aux role players athlétiques et aux rotations homogènes, CP3 ressemble davantage à une prise de risque qu’à un pari malin.

Selon le @latimes, il est « peu probable » que Paul signe avec une autre équipe.

La raison ? Son style de leadership et son âge (40 ans) refroidissent les équipes potentiellement intéressées, surtout après l’épisode Clippers.

Est-ce vraiment la fin pour le Point God ? 😢😢

Cependant, il ne faut pas non plus oublier qui est CP3. C’est lui qui a (en partie) aidé la jeune garde du Thunder et notamment Shai Gilgeous-Alexander à devenir qui ils sont aujourd’hui. Il a aussi accompagné les jeunes Spurs l’an dernier. Le Point God peut donc encore être utile… si on lui confie un vestiaire qui accepte son exigence. Ce n’est pas le profil de toutes les équipes et c’est là que ça coince.

Le pire, c’est que CP3 ne voulait pas finir comme ça. Revenir à Los Angeles, c’était censé être sa sortie par la grande porte, le dernier chapitre d’une carrière de futur Hall of Famer. Finalement, il sort par le couloir de service, et personne ne sait vraiment s’il y aura une autre scène derrière. Trouver une équipe aujourd’hui, pour lui, c’est comme chercher une place de parking à Paris un samedi soir : théoriquement possible, mais difficilement réalisable dans l’immédiat.

Cependant, une option à ne pas écarter pourrait être… l’autre équipe de Los Angeles. Les Lakers ont toujours une place dans leur effectif, mais ne peuvent signer personne avant le 19 janvier. Cela permettrait à CP3 de rester à Los Angeles tout en ayant une éventuelle chance d’obtenir une bague.

The Lakers could be an option for Chris Paul, per @BobbyMarks42

“The Los Angeles Lakers have an open roster spot and could be an option next month, but they are not allowed to sign a 15th player until Jan. 19.” pic.twitter.com/CrFTfSPGkB

À ce stade, le scénario le plus plausible, c’est que la NBA le regarde s’éloigner doucement. Chris Paul mérite mieux, mais le marché, lui, ne fonctionne pas à la nostalgie.