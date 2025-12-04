Les Pelicans prêts à tourner la page Zion Williamson le plus vite possible ?

Les Pelicans sont dans les bas-fonds de la NBA, et Zion Williamson est encore à l’infirmerie. Un triste refrain qui n’est plus supportable à la Nouvelle-Orléans…

Est-ce que Zion Williamson rejouera un match avec les Pelicans un jour ?

La question est peut-être brutale mais elle est surtout légitime : le joueur star des Pels est forfait pour au moins trois semaines à cause d’une blessure à l’adducteur, et la franchise de NOLA – dernière de l’Ouest (bilan de 3 victoires – 19 défaites) – semble enfin prête à tourner la page.

« La question n’est plus de savoir si l’ère Zion prendra fin… mais quand, et combien cela coûtera à la Nouvelle-Orléans pour s’en libérer. » – Chris Dodson et Brett Siegel (Clutch Points)

Une question de temps donc, pour un transfert visiblement inévitable et que les Pelicans aimeraient conclure le plus rapidement possible.

« Une source de la Ligue a déclaré à ClutchPoints que ‘la première offre décente et raisonnable’ faite pour Zion serait acceptable. »

Le problème pour les Pels, c’est qu’une « offre raisonnable et décente » ne risque pas de tomber tout de suite pour Williamson. La cote de Zion n’a peut-être jamais été aussi basse et sans surprise, personne ne se bouscule au portillon pour tenter d’acquérir ses services.

Il faudrait que Williamson revienne sur les parquets et cartonne pour que sa cote remonte un peu, ou alors que les Pelicans sacrifient certains de leurs propres assets pour définitivement tourner la page.

The Pelicans are making Zion Williamson available in trade talks and will accept the « first decent, reasonable offer » made for him, according to @DoingItDodson & @BrettSiegelNBA.

« One league source expressed a belief to ClutchPoints that « the first decent, reasonable offer »… pic.twitter.com/BRzIjMVSSp

Zion Williamson est actuellement au cœur d’un contrat de cinq ans et quasiment 200 millions de dollars, avec un salaire annuel de 40 millions. Certes, tous ces billets verts ne sont pas garantis dans le contrat (cela dépend notamment du nombre de matchs joués, de son poids, des blessures etc), ce qui rend ce dernier beaucoup plus acceptable et potentiellement attractif. Mais le Z reste un joueur abonné à l’infirmerie, avec quelques casseroles au derrière et une éthique de travail parfois douteuse.

Au 4 décembre 2025, on semble être arrivés à un point de bascule, où les risques entourant Zion prennent le dessus sur ce qu’il peut théoriquement apporter. Résultat : l’un des plus grands talents de sa génération est non seulement boudé par sa propre franchise, mais aussi à travers la Ligue.