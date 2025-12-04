À quelques jours de la nouvelle édition de l’Incroyable Pop-up Sport qui ouvrira ses portes le jeudi 11 décembre 2025 et ne les refermera que le dimanche 14 décembre, il est temps de faire un tour des stands qui vous attendent. Pendant ces quatre jours, vous pourrez venir profiter de cette boutique éphémère dédiée aux objets de sport. Voici les présentations des 11 mini-shops de qualité avec une grande variété de produits et de prix.

On ouvre le bal avec les voisins les plus hype du moment : le Paris Basketball. Le club parisien qui évolue en EuroLeague débarque au Pop-up avec sa boutique officielle et une sélection de textile qui sent bon le nouveau statut du club dans le gratin européen. Maillots, sweats, pièces lifestyle, accessoires… de quoi représenter Paris sur les playgrounds comme à la salle. Si vous voulez afficher fièrement les couleurs du club qui fait bouger la capitale et commence à se faire un nom sur la scène européenne, c’est le stand où foncer en premier. Paris is rising, et son merch aussi.

Nos potos avaient enflammé l’édition précédente, ils reviennent donc logiquement pour remettre une couche de panache tricolore : la FFL, ou l’art de célébrer nos plus belles gamelles sportives. Ici, on parle autant des drames nationaux — poteaux carrés, sprints fatals, souvenirs de Séville — que des défaites du quotidien : le copain qui “aurait pu passer pro”, le claquage à peine le match commencé, ou la sortie vélo qui vire au chemin de croix. Leur stand transforme tout ça en textile et accessoires stylés, bio, imprimés en France, toujours avec cette touche d’auto-dérision qui fait leur marque de fabrique. Si vous aimez rire de vous autant que des exploits manqués du sport français, passez les voir : vous serez en terrain conquis..

Vous voulez du vintage premium, le voici. All Star Vintage Shop débarque avec plusieurs centaines de maillots NBA, allant des années 80 à aujourd’hui. Des pièces de légendes comme Jordan, Bryant, Curry, Pippen, Bird, O’Neal, Durant ou Westbrook, mais aussi de quoi surprendre les collectionneurs les plus pointilleux. Sur ses portants, vous trouverez aussi des vestes Mitchell & Ness, des t-shirts exclusifs All Star Vintage aux couleurs des plus grands champions, et pour les petits budgets, une sélection de casquettes et bonnets pour compléter le look. Venez fouiner, retourner les cintres, discuter NBA : le vintage vient à vous, et il ne repartira sûrement pas seul.

Foot Dimanche revient avec sa panoplie de sweats et t-shirts aux couleurs de vos clubs de cœur, mais surtout avec sa collection réalisée en collaboration avec le Vrai Foot Day. Une gamme qui rend hommage au football amateur, celui des maillots bien trop grands, des troisièmes mi-temps interminables, des contrôles douteux et des pointus qui finissent en lucarne… ou en touche. C’est une célébration sincère et pleine d’humour du foot qu’on vit entre amis, sans prétention mais avec énormément d’amour du jeu. Si vous avez déjà traîné vos crampons sur un synthé à 14h un dimanche pluvieux, leur stand va forcément vous parler.

Nemanja, c’est l’histoire d’un passionné qui a attrapé le virus du maillot en 2005 grâce à Ronaldinho. Depuis, il parcourt le monde pour dénicher des pièces qui réveillent instantanément la nostalgie : classiques de l’Équipe de France, raretés venues de Belgrade ou trésors oubliés des années 2000. Sa boutique, lancée en 2021, a un seul objectif : permettre à chaque fan de retomber sur LE maillot qui a marqué son enfance. Sur son stand, on fouille, on discute, on se rappelle des héros d’hier… et on repart souvent avec un morceau de mémoire sous le bras.

La passion NBA dans une box cadeau ! Offrir un cadeau à un fan de basket peut être aussi excitant qu’un tir au buzzer lors d’un Game 7 : c’est le pari du Lancer Franc, boutique en ligne française 100% dédiée à l’univers NBA, qui transforme la passion du basket en expérience unique grâce à ses Box Mystère NBA. Chaque box est préparée en France avec des produits 100% officiels sous licence : maillots Mitchell & Ness, accessoires collectors, goodies, cartes de joueurs, figurines et plus encore. Le contenu reste mystérieux jusqu’à l’ouverture pour recréer ce frisson que tout fan connaît. Mention spéciale pour la Box Mystère Autographe, avec maillot signé et certificat d’authenticité, et pour la Box Enfant, pensée pour les plus jeunes fans. Que ce soit pour Noël, un anniversaire ou juste pour se faire plaisir, passer par leur stand, c’est s’assurer un moment de surprise, d’émotion et de discussion entre passionné(e)s.

Des maillots neufs et authentiques retirés des circuits traditionnels de vente seront à retrouver sur le stand du Parc à Maillots. Du foot avec les plus grands championnats et pas mal de sélections nationales représentés mais aussi un peu de rugby !

Des créations de ballons de sport éco-socio-conçus. Qu’il s’agisse de ballons de football, ballons de rugby ou ballons de basket, Rebond cherche constamment à faire évoluer son produit afin que le ballon de sport devienne un vrai emblème d’éco-responsabilité. Grâce à son R&D, vous pourrez ainsi retrouver dans leurs collections des ballons avec des matières naturelles, avec des matériaux recyclées et/ou bio-sourcées. Tous leurs ballons sont réalisés dans des ateliers audités socialement.

L’association Maseka sera avec nous le samedi et le dimanche et s’occupera de faire des paquets cadeau afin de bien emballer vos trouvailles ! MASEKA c’est un projet familial, né d’une volonté commune de participer au développement de la Centrafrique. MASEKA, souhaite participer à revaloriser les droits de la jeune fille et la femme en Afrique. Le droit à l’éducation étant selon nous la clef de voûte de ce changement. L’association a été créée en 2022 dans le but de réduire les inégalités de genre en Centrafrique, notamment par le biais de l’éducation. MASEKA, souhaite participer à l’émancipation des femmes d’aujourd’hui et de demain.

Et si les footballeurs n’étaient pas des sportifs comme les autres ? À observer leurs exploits sur le terrain, leurs passes laser pour amener le ballon devant le but adverse ou leurs efforts pour anéantir une attaque soudaine, on ne peut que se demander s’ils ne seraient pas dotés de superpouvoirs… Mahamadou Traoré nous offre une plongée tout en images au plus près des légendes du ballon rond. Des jeunes prodiges aux fins stratèges, en passant par des attaquants intrépides, les bad boys ou les gardiens de but aux gants de fer, redécouvrez plus de 80 légendes du football dans leurs habits de superhéros.

Les copains de So Foot et de tout le crew So Press seront une nouvelle fois de la partie, et leur stand va encore ressembler à une petite bibliothèque-musée du sport. Textiles, affiches, tirages photos, magazines, bouquins, puzzles… on parle d’un concentré de culture sportive servi avec le ton unique de la maison. Et ce n’est pas uniquement du foot : attendez-vous à croiser du vélo, du rugby, et toutes ces histoires que So Press sait raconter comme personne. Passez discuter, feuilleter, découvrir : l’équipe est toujours partante pour échanger. Et pour les timides, toute leur sélection reste accessible en ligne — mais franchement, venez dire bonjour.

On ne pouvait évidemment pas manquer la fête. Comme chaque année, on s’installe au fond de la boutique avec un stand bien fourni : les nouveautés fraîchement arrivées sur notre e-shop, nos essentiels, et quelques classiques qui font toujours plaisir. Livres (les nôtres mais aussi des classiques de chez Talent Sport), sweats de Noël beaucoup trop stylé, hoodies, mugs, t-shirts, chaussettes, affiches, cartes à collectionner, casquettes, bonnets… bref, tout ce qu’il faut pour garnir un sapin avec du pur ADN basket. Vous connaissez la maison, vous connaissez l’ambiance : venez nous voir, on parlera cadeaux, NBA, et belles histoires de sport.

La chasse aux trésors version cadeaux de Noël ouvre donc ses portes le jeudi 11 décembre à midi, au 23, rue du Sentier, 75002 Paris. On espère vous y croiser. Sport, amour et cœur sur vous.

Récapitulatif des infos pratiques